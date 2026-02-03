Musatti Motor'un Hedefi: Güvenli ve Erişilebilir Motosiklet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Musatti Motor'un Hedefi: Güvenli ve Erişilebilir Motosiklet

Musatti Motor\'un Hedefi: Güvenli ve Erişilebilir Motosiklet
03.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musatti Motor, ayda 7.700 motosiklet üretiyor ve yerli marka algısını dönüştürmeyi hedefliyor.

MUSATTİ Motor, aylık 7 bin 700 adetlik üretim kapasitesine ulaştığını duyurdu. Markanın gelecek vizyonuna ilişkin konuşan Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, "Biz, kullanıcılarımızın bugün olduğu kadar yarın da güvenle tercih edebileceği, yıllar içinde değerini koruyan bir marka inşa etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluluğuyla; güvenliği, konforu ve erişilebilirliği her modelimizin merkezine koyuyoruz" dedi.

Musatti Motor, toplam 45 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde faaliyet gösteriyor. Marka, 20 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerinde üretim süreçlerini uzman otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştiriyor. Tesisin 6 bin metrekarelik bölümü üç katlı yedek parça deposu olarak hizmet verirken, üretim hatlarında ortalama her 1,5 dakikada bir motosiklet, banttan iniyor. Böylece marka aylık 7 bin 700 adetlik üretim kapasitesi sağlıyor. Tüm üretim aşamaları otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştirilirken, kalite kontrol süreçleri Avrupa normlarına uygun şekilde uygulanıyor.

450'DEN FAZLA BAYİ VE SERVİS AĞI İLE 7 BÖLGEDE

Musatti Motor, Türkiye genelinde 450'den fazla bayi ve servis ağı ile hizmet verirken, satış sonrası süreçlerde doğrudan ve çözüm odaklı iletişim anlayışıyla hareket ediyor. 10 bin metrekarelik satış sonrası yedek parça deposu sayesinde ihtiyaç duyulan parçalar aynı gün kargolanma ile bayilere ve servislere ulaştırılıyor. Kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi yapısı ise kullanıcıların destek süreçlerine hızlı erişimini sağlıyor. Üretimden çıkan motosikletler; fren performansı, ABS sistemleri, far ayarları ve genel güvenlik testleri dahil olmak üzere kritik kontrollerden geçiriliyor. Son teknoloji ölçüm ve test ekipmanlarıyla yapılan bu süreçler, markanın güvenli ve konforlu sürüş iddiasını destekliyor.

"HEDEFİMİZ YERLİ MARKALARA YÖNELİK ALGIYI DEĞİŞTİRMEK"

Aynı segmentte yer alan birçok markaya kıyasla daha erişilebilir fiyatlar ve yüksek donanım seviyesi sunduğunu belirten Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, yerli markalara yönelik algının dönüşmesinde de etkili bir rol üstlendiklerini belirtti.

Markanın gelecek vizyonuna ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Alkan, markanın gelecek yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

"Musatti Motor olarak bakış açımız, yalnızca bugünün beklentilerine cevap vermekle sınırlı değil. Biz, kullanıcılarımızın bugün olduğu kadar yarın da güvenle tercih edebileceği, yıllar içinde değerini koruyan bir marka inşa etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluluğuyla; güvenliği, konforu ve erişilebilirliği her modelimizin merkezine koyuyoruz. Ancak bizim için motosiklet, satış anında biten bir ürün değil; uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Bu nedenle güçlü üretim altyapımızı, Türkiye geneline yayılan servis ağımız ve hızlı, kesintisiz yedek parça desteğimizle tamamlıyor; kullanıcılarımızı satın alma sonrasında da yalnız bırakmıyoruz."

Alkan, "Musatti Motor olarak amacımız; yalnızca motosiklet üreten değil, sözünün arkasında duran ve kullanıcıya her koşulda güven veren sürdürülebilir bir marka deneyimi sunmaktır. Bu anlayışla, Türkiye'de başladığımız bu yolculuğu, global ölçekte ses getiren bir marka vizyonuna dönüştürmek için kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Teknoloji, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musatti Motor'un Hedefi: Güvenli ve Erişilebilir Motosiklet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Musatti Motor'un Hedefi: Güvenli ve Erişilebilir Motosiklet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.