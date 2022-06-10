Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın Adaylık Açıklamasını Yorumladı: "İzmir'den Açıklaması Yenilgiyi Kabul Ettiğini Açıklamak Gibi Oluyor" - Son Dakika
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Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın Adaylık Açıklamasını Yorumladı: "İzmir'den Açıklaması Yenilgiyi Kabul Ettiğini Açıklamak Gibi Oluyor"

10.06.2022 15:47
Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın Adaylık Açıklamasını Yorumladı: "İzmir'den Açıklaması Yenilgiyi Kabul Ettiğini Açıklamak Gibi Oluyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla ilgili, "Bu açıklama için İzmir'i tercih etmesi önemlidir. Herhalde biri ona 'yiğit düştüğü yerden kalkar' dedi. İzmir'de öyle bir düştü ki bir daha kalkamayacak. İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiğini açıklamak gibi oluyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla ilgili, "Bu açıklama için İzmir'i tercih etmesi önemlidir. Herhalde biri ona 'yiğit düştüğü yerden kalkar' dedi. İzmir'de öyle bir düştü ki bir daha kalkamayacak. İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiğini açıklamak gibi oluyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin il teşkilatının Buca'da düzenlediği basın toplantısına katıldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilge Torun ve partililerin de yer aldığı toplantıda konuşan Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TAYYİP ERDOĞAN EŞİTTİR TÜRKİYE DEMEK DEĞİLDİR"

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yegane özelliği, irade ve idareyi tek bir kişinin aklına teslim etmesidir. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların temelinde bu vardır. Devlet bürokrasisi ve devlet yöneticileri arasındaki çizgi kaybolmuştur. Cumhurbaşkanının yetkilileri nerede başlıyor nerede bitiyor kestirebilmiş değiliz. Bahçeli 2016 yılında 'Erdoğan gitsin demek, devlet yıkılsın demektir' sözleri ile devlete bakışını ortaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta ise 'bana saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır' demesinden vahim durumu görüyoruz. Tayyip Erdoğan eşittir Türkiye demek değildir. Türkiye bir seçim sürecine girerken AK Parti iktidarına şunu hatırlatmak isteriz; siyasi parti ve liderleri devlet olmak için değil devlet yönetmek için iktidar olurlar."

"BU İKTİDARIN 1 SEÇİMLİK ÖMRÜ KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını da anımsatan Dervişoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti bölünmez bir bütündür. Sayın Erdoğan'ın dili göstermektedir ki, kendisi ile millet ibaresi sadece AK Parti'ye oy verenlerle ölçülmektedir. AK Parti iktidarının düşünce dünyasındaki millet söylemi de muallaktır. Milletimizin sinir uçları ile oynayarak, vatandaşlarımızı kutuplaştırarak seçim kazanma devri artık son bulmuştur. Çünkü artık İYİ Parti vardır. Milletimizin teveccühüne mazhar ola ola iktidara yürüyoruz. Bu iktidarın 1 seçimlik ömrü kalmıştır" dedi.

"YENİLGİYİ KABUL ETMEKTİR"

Dervişoğlu, Erdoğan'ın İzmir'e yönelik sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

"Gittiği her yerde olduğu gibi İzmirlileri de nankörlük ile suçlayan birtakım açıklamalarda bulundu. İktidarları döneminde İzmir'e çok büyük yatırımlar yaptıklarından bahsettiler. Türkiye'de vergi tahsili açısından İzmir ikinci kenttir. 2021 yılında ödediği vergi 133 milyar TL'dir. 20 yıl boyunca ise İzmir'in iktidar tarafından topladığı vergi 800 milyar TL civarındadır. Bunun karşılığında ise 90 milyar TL'lik hizmetle ödüllendirilmiş. Bunun adı ödül mü ceza mı? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir tek şeye sevindim; dün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklama için İzmir'i tercih etmesi önemlidir. Herhalde biri ona 'yiğit düştüğü yerden kalkar' dedi. İzmir'de öyle bir düştü ki bir daha kalkamayacak. İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiğini açıklamak gibi oluyor. Cumhurbaşkanı adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrı da vardı. Bu konuda şunu söylemek istiyorum; millet ittifakı üyesinin Erdoğan'ın korumasına ihtiyacı yoktur."

İYİ PARTİLİ ORAL'IN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

İYİ Parti Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri konusunda da Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız siyasiler için örnek teşkil edecek davranışta bulundu. Bir yanlış anlaşılmayı düzelttiler. Halil İbrahim Bey'i tanırım, öyle bir anlamda söyleyecek biri değildir. Gazeteci arkadaşımızın soru sorma biçiminden kaynaklanan yanlış anlaşılma durumu oldu. Sayın Genel Başkanımız; Sayın Kılıçdaroğlu ve incinen tüm vatandaşlardan özür diledi. Böyle bir şey ortaya çıkınca bu konudan faydalanmak isteyenler kendini gösterdi. Yeter ki bir ayrışma, kutuplaşma olsun, ben nasıl beslenirim kaygısı taşıyan Cumhurbaşkanımız var... Ben ülkemizin bu tartışmaları aştığını düşünüyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın Adaylık Açıklamasını Yorumladı: 'İzmir'den Açıklaması Yenilgiyi Kabul Ettiğini Açıklamak Gibi Oluyor' - Son Dakika

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