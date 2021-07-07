Son dakika! MÜŞAVİRLİĞE ATANAN TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE VEDALAŞTI - Son Dakika

EMNİYET Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, özel harekat polislerine yaptığı veda konuşmasında Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a ısmarladık dedi.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atandı. Kararın ardından Araklı İlçe Özel Harekat Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve polislere veda konuşması yapan Alper, Bize güvenen, bize inanan, bizim için vergilerinden vermek sureti ile bizim bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kahraman şehitlerimiz, bizlere hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz. Belki layık değiliz ama onların yolunda, onlar gibi can vermek için hepimiz hazırız. O zaman ne diyoruz Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a ısmarladık dedi.

Metin Alper, konuşmasının ardından polislerle vedalaştı.