Son Dakika Haberleri: "Muse-Bir Esin Perisi Davası" oyunu İstanbullularla buluştu
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"Muse-Bir Esin Perisi Davası" oyunu İstanbullularla buluştu

1 saat önce

Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı, Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı "Muse-Bir Esin Perisi Davası" adlı oyunun İstanbul'daki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı, Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı "Muse-Bir Esin Perisi Davası" adlı oyunun İstanbul'daki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenen tek kişilik müzikalin Zorlu PSM'deki gösterimini, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncular İlker Kaleli ve İpek Erdem'in yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.

Fadik Sevin Atasoy'un ağustos ayında Edinburg Fringe Festivali'nde dokuz kez sahnelediği "Muse-Bir Esin Perisi Davası" oyunu, Sanat Gezegeni'nden dünyaya gönderilmiş bir esin perisi olan "Muse"un Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo da Vinci'nin eserlerini üretme sürecinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilişini konu alıyor.

Atasoy, oyun sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynamaktan yurt dışındaki gösterimlere nispetle çok daha fazla heyecanlandığını söyledi.

Oyunun İstanbul'dan sonra Avrupa ve ABD'de de sahneleneceğini aktaran Atasoy, "Türkiye'nin her şehrinde de oynamak istiyorum. Hem İngilizce hem Türkçe oynayınca kafam biraz karışıyor ama çok keyif alıyorum. Oyun sanat gezegeninden gelen bir ilham perisinin insan olma serüvenini anlatıyor." dedi.

Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı oyunun müziklerini Emir Işılay, dans ve koreografisini Bahar Keleş, video haritalama uygulamasını Can Akyürek yaparken piyanoda ise Murat Köselioğlu yer aldı.

Yarın da Zorlu PSM'de sahnelenecek müzikal, yolculuğuna İstanbul, Ankara ve yurt dışında devam edecek.

Fadik Sevin Atasoy, İstanbul, Muse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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