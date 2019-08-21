Müsellim Boğazı'nda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter
hesabından, göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli
karakol gemisi tarafından, Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.
Sayılarının 149 olduğuna belirtilen düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılmasının sağlandığı vurgulandı.
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