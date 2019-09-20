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Müşerref Akay, Karesilileri coşturdu

10 dakika önce

Milli Mücadele'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve ünlü sanatçı Müşerref Akay'ın konuk olduğu Alaturka Akşamlar programı Karesi Belediyesi Spor Toto Tesislerinde düzenlendi.

Müşerref Akay, Karesilileri coşturdu, System.String[]

Milli Mücadele'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve ünlü sanatçı Müşerref Akay'ın konuk olduğu Alaturka Akşamlar programı Karesi Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Tesislerinde düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı ve milli mücadele temalı parçaların seslendirildiği program TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde Milli Mücadele'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında TRT Müzik kanalından canlı yayınlanan Alaturka Akşamlar programı Spor Toto Tesislerinde düzenlendi. TRT Ses Sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili'nin sunduğu programa ünlü sanatçı Müşerref Akay konuk oldu. Gecede birbirinden güzel parçaların seslendirilirken, sanatçılar milli mücadeleye vurgu yapan parçalarla da davetlileri coşturdu.


Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Sanatçılara teşekkür plaketi veren Başkan Yılmaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir adına teşekkür ederek "Bu güzel gecede gazilerimize de bizleri yalnız bırakmadıkları için ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.


Geceye AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün yanı sıra 'Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir Uluslar arası Sempozyumu için Türki Cumhuriyetlerden Balıkesir'e gelen davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Müşerref Akay, Karesi, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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