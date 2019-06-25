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Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı

24 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.

Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13 
Dışişleri Bakanlığı, İran, Musevi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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