Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13
Sözcüsü Abbas Musevi
, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.
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