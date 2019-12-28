MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI - Son Dakika

MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI

6 saat önce

Museviler, Neve Şalom Sinagog'unda dualarını ettikten sonra Galata Kulesi'nin yanında toplanıp Hanuka Bayramlarını kutladılar.

MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI, System.String[]

Museviler, Neve Şalom Sinagog'unda dualarını ettikten sonra Galata Kulesi'nin yanında toplanıp Hanuka Bayramlarını kutladılar. Konser eşliğinde başlayan bayram kutlaması, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da Musevilerin Hanuka Bayramını kutlaması ardından Hanuka Bayramını temsil eden mumların yakılmasıyla sona erdi. Bayram kutlamasına Türkiye Dış İşleri Bakanı Araştırma ve Güvenlik Müdürü Büyük Elçi Aylin Taşhan'da katıldı.

Bayram kutlaması Musevi çoğunluklu olsa da İslam aleminden insanlar da bayram kutlamasına eşlik etti.

Hanuka Bayramı için konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi;

"Yahudi vatandaşlarımız, sayın başkonsolosluğumuz, sayın metropolit, kıymetli hanımefendiler, Beyoğlulular sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Hanuka Bayramınız kutlu olsun. Bütün dinlerin, inançların, kültürlerin, kendini var edebildiği var olma ümidini özgürce yaşayabildiği Beyoğlu'ndayız, bir tarih şehrindeyiz. Farklı inançlar burada kendilerine en zengin manada, en geniş manada kendilerini ifade etme imkanı buldular. Bayramlar ortak kültürümüzün yaşaması ve geleceğe aktarılması konusunda ortak kültürün  var olması ve yaşatılmasında hep bir zemin teşkil ettiler. Tıpkı Hanuka Bayramı gibi. Bugün burada tarihi şehirde hemen Galata Kulesi'nin yanında yanmakta olan mumların dünyada cehaletin yok olmasına vesile olmasını diliyorum."

Görüntü Dökümü

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-Konserden görüntüler

-Mum yakma görüntüleri

-Ziyaretçi görüntüleri

-Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklaması

-Genel ve Detay


- Rk
Beyoğlu, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:11 Kaynak: DHA
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