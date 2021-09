Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda görevi yeni MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Kaan, göreve geldiği ilk günden itibaren zamana karşı bir yarış içinde bulunduğunun farkında olduğunu belirtti.

Bu memleketi ve ümmeti bir yürek yangını gibi taşıyıp aşk içinde büyüttüklerini belirten Kaan, "Öyle zor zamanlardan geçtik ki yılmadık. Yürek, bu sevdaya tutulalı beri, hayatın da iklimin de adı değişti. Anlamı tazelendi. Her umut, alevlenmek için kendine bir sebep arar. Kıymetli Cumhurbaşkanım siz bize o sebebi verdiniz. İçimizdeki hak ateşini memleket sevdasını bir kurtuluş bir yükseliş destanına dönüştürdünüz." diye konuştu.

Görev süresinin belki de Türkiye'nin en zorlu ve kendilerinin en sağlam durması gereken süreçlere tekabül ettiğinin altını çizen Kaan, "Seçimler, dış ekonomik saldırılar, tehditler, pandemi ve doğal afetler biri biterken diğeri başladı ancak biz tazelenen yeni MÜSİAD kimliğiyle olaylara anında kurumsal bir olgunlukla refleks verebilmeyi başardık." dedi.

Kaan, şunları kaydetti:

"30 yıllık dev çınara, Yenilenen Türkiye'ye ve yeni devlet sistemimize uyumlu bir model gerekliydi. Tazelenmesi gerekiyordu. Öyle bir model olmalıydı ki hem MÜSİAD'ın bürokratik ve sosyal algısındaki gerilemeyi yeniden ayağa kaldırmalıydı, hem de bu kurumu çok daha aktif, hızlı ve üretken bir yapıya kavuşturmalıydı. Ancak öncesinde, kurumun mevcut durumunun ve yapılanma sınırlarının ne kadar genişleyebileceğinin en ince detaylara kadar teknik analizinin yapılması esastı. Biz bu işi, bu konuda titizlikle eğitilmiş, sistem mühendisliğinde uzman hocalarımız ve yol arkadaşlarımızla yaptık. Daha sonra yapıya katkı sağlamaları için yöneticilerimizin takdirine sunduk. Zordu elbette; ancak sonuçta MÜSİAD'ın önündeki 10 yılı çizilmiş oldu.

MÜSİAD'ı devletimizin sahadaki teşkilatlanması anlamında çok daha etkin bir neferi olması ve hükümet politikaları ile taban arasındaki iletişimi sağlayan organı, görevi görmesi için, devletin en büyük kurumları, bakanlıkları ve çok sayıda kurum kuruluş ve üniversitesi ile sayısız protokol imzaladık. Bu bağlamda 900'e yakın toplantı tertip edildi. 39 iş birliği ve protokol imzalandı. Yurt dışı bağlantılarımızı güçlendirmek ve yurt içi ile yurt dışı ağları birleştirmek üzere 54 MoU'ya imza atıldı. Ticari ve diplomatik açıdan ülkemizin gönüllü iktisadi elçiliğini yapmak adına, MÜSİAD tarafından 18 dış gezi tertiplendi. Çeşitli vesilelerle 139 kez şehir dışı programlar yapıldı ve bunların çoğu MÜSİAD'ın yurt dışı ağının kurumsallaştırılmasına yönelikti."

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan protokolde başkanlığın, ilgili tüm daire başkanlıkları bizdeki ilgili komiteler ile eşleştirildiğini belirten Kaan, böylece başkanlığa gerekli saha bilgisi ve ortak projeler için birlikte çalışma ortamı sağlandığını kaydetti.

Kaan, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile MÜSİAD yurt dışı saha ağının birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. MÜSİAD'ın 95 ülkedeki şube ve temsilcilik ağının, bir Yatırım Ajansı mantığı ile yeniden kurgulanmasını sağladık. Böylece hem dış ülkelerdeki iktisadi bilgiyi edinmek hem de, yatırım pazarlaması sistemini kurmak istedik." diye konuştu.

Böylece Türkiye'yi bir yatırım pazarı haline dönüştürmek üzere MÜSİAD şubelerini, yatırımcı avı gibi kullanmak ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ulaşamadığı yerlerde MÜSİAD ile Yatırım Ofisi ortak kaynakları ile hareket etmek sistemini planladıklarını belirten Kaan, buna kısaca M_TIA yani MÜSİAD ticaret ve Yatırım Ajansları Ağı adını verdiklerini söyledi.

"1550 günlük görev sürem boyunca 400'e yakın şehir gezisi yaptım"

Kaan, " Almanya, Kanada ve Japonya'daki örneklerden yola çıkarak Türkiye için en uyumlu hale getirdiğimiz bu model, şayet sizin için de uygun görülürse, bunu bir üst segmente taşıyarak ve MÜSİAD'ı bu yapının saha örgütü gibi değerlendirerek Türkiye Ticaret ve Yatırım Ajansı Sistemini hemen uygulamaya koymamız bile mümkündür. Zira yönergesinden işleyişine kadar tüm organizasyon çalışmaları tamamlanmış ve zatınıza sunulmaya hazırdır." dedi.

Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Varız dedikçe, milletimize güç ve umut geldi. Elhamdülillah Rabbime, benim ve ekibimin yüzünü, bu zorlu yolculukta kara çıkarmadı. 1550 günlük görev sürem boyunca 400'e yakın şehir gezisi yaptım ve böylece halkın nabzını sürekli tutup sürekli geri besleme ile hem sistemi hem de kurumsal yapıyı ayakta tutmaya gayret gösterdik. 1550 günde 2 bin 112 faaliyet gerçekleştirildi. Bunların 779 tanesi kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlar ve heyetlerin ağırlanması; 842 tanesi Türkiye ve Anadolu geneli toplantı ve programlar ve 491 tanesi bakanlık ve kurum ziyaretleriydi. Merkezde duran değil; halka, üyemize, bizzat dokunan, devletimiz ve hükümet yetkililerimiz ile temas halinde olan bir başkanlık dönemi olmasını tercih ettik. Çünkü iletişimin gerçek dili, birebir temas ve derdi-dil olmaktır dedik.

Sizlerin bize öğrettiği usul de, çizdiği yol da bu minvaldeydi. Şimdi görevimi teslim ederken yüreğim rahat bir biçimde, bir MÜSİAD kardeşlik geleneği olduğu üzere, benden sonra görevi teslim alan kardeşlerime de her ne olursa olsun her zaman yanınızdayız diyorum. Teşriflerinizle bizleri bir kez daha onurlandırmanızdan ötürü teşekkürü kurumum ve şahsım adına bir borç bilirim. Ayrıca her iki dönemimdeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, genel başkan vekili ve genel başkan yardımcısı arkadaşlarıma, üst kurul başkanlarıma, başkanlık başdanışmanıma, komite başkanlarıma, yurt içi ve yurt dışındaki şube ve temsilcilik başkanlarıma,siz değerli üyelerimize önceki dönem genel başkanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum."