Müsiad'a Ziyaretler Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.



Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, göreve yeni gelen MÜSİAD yönetimini ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler.



İlk ziyareti gerçekleştiren Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Poyraz ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, "İnşallah Malatya'nın ticaretine ve sanayisine büyük katkılarınızın olacağını temenni ediyoruz. Yeni göreviniz tekrardan hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



Yine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı'da, kurum olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte istişare içerisinde olmaya önem gösterdiklerini belirterek, "Özellikle ekonomimizin son dönemde daralmasından dolayı, milli ekonomiye dönmemiz, milli sanayiye dönmemiz önem arz etmektedir. Biz kendi ayaklarımızın üstünde durmak zorundayız, Malatya sanayisi bu konuda ümit verici bir potansiyele sahip. Devam eden muhasebeler aslında bununda ipuçlarını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MÜSİAD Malatya şubemizde 26 Ocak'ta bir görev değişimi gerçekleşti, üyelerimizin bizleri bu göreve layık gördüler. Bizlerde bu görevi yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber en iyi bir şekilde Allah'ın izniyle yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Bizler şehrimizin ticaretini gelişmesinde ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu sayın müdürlerime arz etmek isterim. Bizler önümüzdeki dönemde kendileriyle istişare içinde olacağımızı bilinmesini isteriz" diye konuştu. - MALATYA

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