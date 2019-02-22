Son Dakika Haberleri: Müsiad'a Ziyaretler Devam Ediyor

Müsiad'a Ziyaretler Devam Ediyor

56 dakika önce

Malatya Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİD) Başkanı Yusuf Özer Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müsiad'a Ziyaretler Devam Ediyor, System.String[]
Malatya Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİD) Başkanı Yusuf Özer Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "İş dünyasında hak ve adalet ölçülerine dayalı ticaret kurallarının yerleşmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturmak için yola çıkan ANESİAD Toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunan bir dernektir" dedi.

Malatya Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği ANESİD Başkanı Yusuf Özer. İse, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak Poyraz ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği, MİMDER Başkanı Mustafa Duyar ve yönetim kurulu üyeleri de MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.

Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği, MİMDER Başkanı Mustafa Duyar. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek Başkan Poyraz ve yönetimine başarılar diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

Malatya, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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