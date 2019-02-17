Son Dakika Haberleri: Müsiad Adana Şubesi, 10 Bin Fidan Dikecek

Müsiad Adana Şubesi, 10 Bin Fidan Dikecek

56 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi, kentte 10 bin fidan dikmek için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Müsiad Adana Şubesi, 10 Bin Fidan Dikecek, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi, kentte 10 bin fidan dikmek için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

MÜSİAD Adana Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurttepe Mahallesi mevkisinde 3 hektarlık alanı 10 bin ağaçla buluşturacak "MÜSİAD Adana Hatıra Ormanı"nın protokolü MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak ve Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol tarafından imzalandı.

Programda konuşan Burhan Kavak, yaklaşık 150 üyenin 10 bin çalışanı bulunduğunu belirterek, buna göre hedef belirlediklerini kaydetti.

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki bölgede fidanları toprakla buluşturacaklarını aktaran Kavak, bu çalışmanın daha temiz hava çerçevesinde kente katkı sağlayacağını bildirdi.

Kavak, fidan dikmenin önemine dikkati çekerek, "Hepimiz daha temiz, daha yeşil bir Adana'da yaşamayı hak ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz, 'Elinizde bir fidan varsa, kıyamet kopma anı da olsa onu dikin' diyor. Bu kadar önemli bir konuda adım atıyor olmanın manevi hazzını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:54 Kaynak: AA

Kavak, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Adana, Ekonomi
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