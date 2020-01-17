"MÜSİAD Akademi Vizyoner Eğitimi" başlıyor

MÜSİAD Kayseri ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile gerçekleşecek olan "MÜSİAD Akademi Vizyoner Lider Eğitimi" 21 Ocak'ta başlıyor.



Eğitim hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci; "Rekabetin globalleştiği, iş yapma biçimlerinin değiştiği ve ticaretin paradigmasının yeniden tanımlandığı bir dünyada, konvansiyonel ticari anlayışla var olmak mümkün gözükmemektedir. İş adamlarımızın küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için güncel ve nitelikli bilgi ile donatılmaları gerekmektedir. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir eğitim projesi hazırladık. 21 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan eğitimlerimiz 2 ay boyunca devam edecektir. İTÜ'nün değerli akademisyenleri tarafından verilecek olan eğitimlerde; İnovatif Kurum Kültürü, Liderlik ve Yöneticilik, Yetenek Yönetimi ve Liderlik, İnovasyonun Stratejik Yönetimi, Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hukuku, Karar Vericiler İçin Oyun Teorisi ve Uygulamaları, Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi, Hizmet Sektöründe Yalın Yönetim ve Kalite, Organizasyon ve Takım Yönetimi, gibi önemli konu başlıkları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



Kütahneci ayrıca, eğitimin iş dünyasına ve üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ