Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanlığına Hasan Fehmi Yılmaz seçildi.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, şubenin 24'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ile Arife Polat Düzgün, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün yanı sıra, yabancı ülke misyon temsilcileri, STK temsilcileri, şube başkanları ve MÜSİAD Ankara üyeleri de katıldı.

Genel Kurulda yapılan oylamayla MÜSİAD Ankara Başkanlığına Hasan Fehmi Yılmaz seçildi.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, üretimin bir ülkenin kalkınma ve refahının ana atardamarı olduğunu belirterek, "Bu nedenle üretimi artırmak adına ne tür argümanlar gerekiyorsa acilen yerine getirmeliyiz. Ana argüman yatırımcı. Yatırımcıyı her halükarda desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek faiz oranlarının yatırım, üretim ve istihdama olumsuz etki yaptığını savunan Yılmaz, "Bu kadar olumsuzluk yaşatan faizden kurtulmamız gerekmekte. Yeni metotlarla yeni yollar açmalıyız." ifadelerini kullandı.