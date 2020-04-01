MÜSİAD Ankara'dan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Bilim Kurulu koordinasyonunda çalışacak "Ekonomi Bilim Kurulu" oluşturulması önerisinde bulundu.

Acar yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve sarf edilen gayretlerden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bu mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, Bilim Kurulu koordinasyonunda "Ekonomi Bilim Kurulu" kurulması tavsiyesinde bulunan Acar, "Sağlık Bilim Kuruluna eş değer olarak ekonomi alanında iyileştirme politikalarını hazır hale getirmek için adım atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Acar, dış ticarete yönelik tedbirler kapsamındaki çalışmaların Ekonomi Bilim Kurulu tarafından yürütülmesinin daha faydalı olabileceğini, bu süreçte ekonominin de sağlık kadar önemli olduğunu belirtti.

Sağlık tedbirlerinin ekonomik açıdan ele alınarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Günü iyileştirirken, yarına da verimli bir şekilde adım atılmalıdır. Bunun için iki farklı kurulun aynı hedef doğrultusunda koordinasyon içinde çalışması ülkemiz ve milletimiz adına fayda sunacaktır. Bu süreci milli güvenlik konusu olarak ele alan devletimizin de hareket kabiliyetini artırmak adına sağlık ve ekonomi birlikte değerlendirilmelidir."

"İş alanları ekonomik tedbirlerle korunmalı"

Acar, turizm, eğitim, kültür, tarım, sanayi gibi birçok sektörü etkileyen Kovid-19 ile kapsamlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşların sağlık ve sıhhatini gözetilirken aynı zamanda iş alanlarının da ekonomik tedbir politikalarıyla korunması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi Bilim Kurulunun iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bankalardan uzmanlar ile iktisatçılar, ekonomi alanında uzmanlaşmış bilim insanları ve akademisyenler, teknokrat ve bürokratların katılımıyla oluşturulması gerektiğini belirten Acar, "Ekonomi Bilim Kurulu sorunlara çözüm oluşturmak için tavsiye niteliğinde politikalar sunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.