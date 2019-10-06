Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Antalya'dan Kıbrıs çıkarması
Son Dakika Ekonomi Haber

MÜSİAD Antalya'dan Kıbrıs çıkarması

1 saat önce

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu ve Üyeleri yavru vatan KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD Antalya'dan Kıbrıs çıkarması, System.String[]

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu ve Üyeleri yavru vatan KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların çeşitlendirilmesi konuşuldu.


Anerji ve Ekonomi Bakanı Taçoy: " MÜSİAD'a çok iş düşüyor"


MÜSİAD heyeti, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'u makamında ziyaret etti. Kalabalık bir heyetle yapılan görüşmede hayli stratejik konular istişare edildi. Taçoy: " Türkiyedeki ticari gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmeler bizi son derece memnun etmekte. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine ciddi önem veriyoruz. Bu konuda biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak bu konuda Müsiad'a çok iş düşüyor" açıklamasında bulundu.


Müsiad Antalya Şube Başkanı Boğaçhab Göksu: " Sayın bakanın öncelikle işbirliği talebimize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz. Kıbrıs bizim için her daim ayrı bir yeri olan bir ülke. Bakan beyin iş birliği çağrımıza vermiş olduğu yapıcı karşılık için tüm ekibimizle elimizden geleni yapmaya hazırız." Diyerek sözlerini noktaladı.


Zaman zaman keyifli anlara da sahne alan görüşmede sayın bakan Taçoyun ilk Türkiye ziyaret planına Müsiad heyeti ile ortak bir ziyaret planlaması eklendi.


Yatırımlar hızlanacak


Ticarette önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Kıbrıs Türk Ticaret odasını da ziyaret eden Müsiad heyeti Cengiz Alp ile ülkeye yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. İki heyet kalabalık bir görüşme sonucunda birlikte yapılabilecek iş birliği ve organizasyonların artırılması ve daha geniş bir yelpazede etkin bir şekilde istişare edilmesine değindi.


Büyükelçi Başçeri'ye ziyaret


Heyet son olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de ziyaret etti. İki ülkenin tarihi kardeşliğine de değinilen görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin önemine dikkat çekilerek ilişkilerin geliştirilmesi konusunun önemine de sıkça değinildi. KKTC'ye yatırım yapılması, beşeri iş birlikleri ve iş ortaklıkları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Başçeri'ye ziyaret anısına bir plaket takdim edildi. - ANTALYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Antalya, Kıbrıs, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı
Genç kız, annesini arayıp hakaret eden kız arkadaşını sokakta bıçakladı Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Antalya'dan Kıbrıs çıkarması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]