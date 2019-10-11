Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Göksu: "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak"
Son Dakika Güncel MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Göksu: 'Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak'

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Göksu: "Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak"

56 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'na desteğini açıklayan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın yegane amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bu zorunluluk halinin gereğini yapmaktır" dedi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Göksu:

Barış Pınarı Harekatı'na desteğini açıklayan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın yegane amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bu zorunluluk halinin gereğini yapmaktır" dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Göksu, "Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam etmektedir" dedi.


Türk ve Kürt vatandaşlarının ortak bir tarihi asırlardır birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını kaydeden Göksu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ortak bayrak altında Kurtuluş Savaşı Mücadelesi verdiği Kürt halkına yönelik herhangi bir düşmanca tutum sergilemesinin asla düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi.


"PYD-YPG'nin Türkiye'nin sınırlarından uzaklaştırılması hedefleniyor"


Göksu şöyle devam etti: "Sınır hattının teröristlerden arındırılarak, güven ve huzura kavuşması, zulüm ve savaş ortamından kaçıp vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriye halkının, özlemini çektiği kendi topraklarına kavuşması için bir zorunluluktur. Harekat kapsamında Avrupa ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin Türkiye'nin sınırlarından uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın yegane amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak bu zorunluluk halinin gereğini yapmaktır"


MÜSİAD olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerini sözlerine ekleyen Göksu, Barış Pınarı Harekatı'nda askerlere başarılar diledi. - ANTALYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Antalya, Suriye, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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