MÜSİAD Azerbaycan, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a davet edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Azerbaycan, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a davet edecek - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD Azerbaycan, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a davet edecek

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'ı ziyaret etmeleri için davet edeceklerini söyledi.

MÜSİAD Azerbaycan, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a davet edecek, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun, MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'ı ziyaret etmeleri için davet edeceklerini söyledi.

Uzun, MÜSİAD Bakü Ofisinde, Azerbaycanlı gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, MÜSİAD'ın kuruluşu, misyonu, faaliyet alanları ve vizyonu konusunda bilgi verdi.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Uzun, MÜSİAD Azerbaycan olarak 2019 hedeflerinin yüzde 85'ine ulaştıklarını, bunun da yeni başlayan iş adamı kuruluşu açısından iyi bir oran olduğunu söyledi.

Uzun, Azerbaycan'daki faaliyetlerini genişleteceklerine işaret ederek, "2020'de 51 olan üye sayımızı 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Değerlerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda yol arkadaşları arıyoruz. Şu anda Azerbaycan'da 3 bin 290 kişiye istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'da ekonominin canlandığını, tarım ve turizm konusundaki teşvik ve yatırımların ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

" Türkiye'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının artması konusunda beklentimiz çok. MÜSİAD üyelerini aileleriyle Azerbaycan'a gelmeleri için davet edeceğiz. Milli takımımızın burada 2 maçının olmasının bu süreci tetikleyeceğini düşünüyoruz.

Ticaretin çok zorlandığı bir dönemdeyiz. Pazarda büyümek ve çeşitlenmek için yurt dışında üretim anlamında yatırım yapmayı denememiz gerekir. Azerbaycan'da yapılacak bir üretimin, Orta Asya ülkelerinde çok rahatlıkla dolaşabilme ihtimali var. Burada yatırım yapılmasını önemsiyorum."

MÜSİAD Azerbaycan, Ocak 2018'den itibaren faaliyet gösteriyor.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Uzun, Azerbaycan, Bakü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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