MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli seçildi - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Başkanlığına Reşad Cabirli seçildi.

MASİAD Azerbaycan'ın yeni başkanı tanıtım etkinliğine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Türk kurumlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Büyükelçi Bağcı konuşmasında Kafkaslar'da yeni bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek iş adamlarının bu dönemin şartlarına ve bölgenin potansiyeline göre planlamalarını yapması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülkenin bürokratlarının, iş adamlarının görev ve sorumluluklarını içerdiğini belirten Bağcı, bu görevin istisnasız tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek olduğunu kaydetti. Bağcı, Karabağ zaferinin sadece askeri bir zafer olmadığını, siyasi, ekonomik anlamda da bir başarı olduğunu ifade etti.

Bağcı, iş adamı örgütlerinin geleceğin sektörleri olarak gösterilen alanlarda da yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan'ın çevresinde de iş potansiyeli olduğunu, iki ülke iş adamlarının birlikte bu pazarlara girmesi gerektiğini dile getirdi.

MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanlığı görevini, MÜSİAD Genel Merkezindeki yeni görevi nedeniyle devreden Abdurahman Uzun, 4 yıl içinde Azerbaycan'da adından söz ettiren bir dernek haline geldiklerini belirterek, Bakü'de 30 ülkeden 550 iş adamının katılımıyla Uluslararası İş Forumu düzenleme başarısı gösterdiklerine dikkat içekti.

Uzun, MÜSİAD Azerbaycan'ın bundan sonra da amacının Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini, birlikteliğini pekiştirmek olduğunu vurguladı. Uzun, kendisinin ayrıldığı şube başkanlığı görevine, yönetim kurulunca, Başkan Yardımcısı Reşad Cabirli'nin seçildiğini açıkladı.

MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli de bir millet iki devlet şiarını ticarette de yaşatan MÜSİAD'ın üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Cabirli, "Nasıl bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Emanet aldığım bayrağı daha yükseklere çıkararak benden sonraki arkadaşıma devredeceğim. İki ülkenin ilişkilerini derinleştirmeye katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.