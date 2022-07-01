Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız iş adamları derneği olarak üye sayısını artırmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Cabirli, Azerbaycan ve Türkiye 'nin iş dünyasının ilkeli ve değer odaklı girişimci iş adamlarını yenilikçi bir ortamda buluşturmayı, küresel ekonominin aktif katılımcıları haline gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.