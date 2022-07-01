MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
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MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor

01.07.2022 18:56
MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, kuruluşa üye 60 iş adamının Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, kuruluşa üye 60 iş adamının Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Cabirli, düzenlediği basın toplantısında, MÜSİAD Azerbaycan'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

MÜSİAD Azerbaycan'ın 2018'den itibaren faaliyet gösterdiğini bildiren Cabirli, 35'i Azerbaycan vatandaşı, 60 üyeleri bulunduğunu belirtti.

Cabirli, "60 üyemiz Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız iş adamları derneği olarak üye sayısını artırmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Cabirli, Azerbaycan ve Türkiye'nin iş dünyasının ilkeli ve değer odaklı girişimci iş adamlarını yenilikçi bir ortamda buluşturmayı, küresel ekonominin aktif katılımcıları haline gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

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