MÜSİAD Başkan Yardımcısı Karakayalı: "Türkiye eğitimde yol ayrımında"

MÜSİAD Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının huzur ve başarı getirmesini dilerken, Türkiye'nin eğitimde kritik bir yol ayrımında olduğunu, toplumsal huzur ve barışın için iyi insan yetiştirmek gerektiğini söyledi.



MÜSİAD Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapmsamında değerlendirmelerde bulundu. Son aylarda acı ve ürkütücü gerçekliklerle karşı karşıya kalındığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Karakayalı, medyada çıkan kan dondurucu haberlerin bireyleri çaresizliğe sevk etmesi veya esir almasına müsaade etmeden iyi haberlere ve iyi davranışlara odaklanılması gerektiğini işaret etti. Karakayalı, "Hamile kediyi pitbulun ağzına atıp parçalatan 14 yaşındaki A.Y'nin "Seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" sözlerini sarf etmesi, Muratpaşa ilçesinde parçalanmış 3 kedi ölüsünün bulunması, eski kocası tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" şeklindeki feryatları, Yusuf C'nin 44 gündür kayıp olan babası H.C.'yi öldürüp daha sonra gömdüğünün ortaya çıkması, gece annesini boğarak öldüren evlat vs. v.s. Evet kanadı kırık göçmen kuşlara, tabak kıran hizmetçilere, yolculara vakıflar kuran medeniyetin torunlarına; ne oldu da bu hale geldi? İki ay içerisindeki haberlerden aldığımız kan donduran, vicdan sızlatan, ne yazık ki sayısı azalmayan çocuk, genç, orta yaşlı insan demeye dilimizin varmadığı kişilerin bu haberleri gerçekleri gösteriyor. Yaşanan trajik olayların artmaması adına toplum olarak iyi insanlar, iyi dernekler bir araya gelip güçlerimizi birleştirelim, daha baskın olalım. Karanlığa ışık yakalım, karanlığa hakaret edip, sızlanmayalım. Aksi halde dinlemekten üzüldüğümüz, görmekten dehşete düştüğümüz merhametsiz anne, baba, evlat, çocuk kavramlarını, olumsuz olayları, haberleri sürekli duymak ve zamanla kanıksamak durumunda kalabiliriz. Bu bakımdan insanın çamur tarafını ortaya çıkarmamız icap ediyor. Bu konuda yaşanmışlıkları hatırlamak gerekir. Örneğin Marina Abramovi'in 1974 yılında adı "Rhythm 0" isimli performans sanatı altında sanat müzesinde yaptığı etkinlik, insan türünün kötülük yapmada sınır tanımayacağını gösteren sosyal bir deneye dönüşmüş ve herkesi dehşete düşürmüştü. Bu sosyal deneyde kötüler uyarılıp iyiler sessiz kaldığında insanın sınır tanımayan çamur hali ortaya çıkmıştı. Bu gibi sosyal deneylerden ve acı olaylardan ders çıkararak adımlarımızı doğru atmalıyız" ifadelerinde bulundu.



"Akıl eğitimi olmazsa olmaz"



Bir eğitimci olarak görüşlerini paylaşan ve eğitimde arzulanan hedeflere ulaşılabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Karakayalı, öncelikle nereye gidileceğine ve nerede olacağımıza eğitim yoluyla karar verebileceğimizi söyledi. Karakayalı, "Akıl eğitimi denen matematik eğitimi, antiaging, beden,spor, beslenme eğitimi, yabancı dil, teknoloji, kişisel gelişim eğitimi olmazsa olmaz kabul ediyoruz. Fakat gönül eğitimi denen estetik, sanat eğitimi, ruh eğitimi denen karakter eğitimlerini de önemsemeli ve eğitimcilerden istemeliyiz. Karakter, estetik, sanat ve gönül eğitimleri son 150 yıldır yavaş yavaş kanadı kırık kuşlar gibi bu topraklardan ayrılıyor. Bu duruma, 7'den 70'e asla müsaade etmemeliyiz. İnsanların içindeki vahşi duyguları, nasılsa iyi insanlar hareketsiz duruyor ne istersen yap dedirtmeden,çocuklarımıza bulaşmadan iyi insan ve karakter eğitiminde harekete geçmeliyiz,hatta eğitimde seferberlik ilan etmeliyiz. Okullarda "Duyarlılık eğitimi" başlatmalıyız.Ayrıca google da eğitim kurumu ararken yazdığımız teknoloji, yabancı dil akademik,tıp,hukuk,mimarlık eğitimi kelimeleri gibi çocuklarımıza eğitim kurumları ararken Karakter, sevgi, insanlık, aklıselim, medya okuryazarlığı, yardımlaşma, selamlaşma, vefa, güzel ahlak, edep, anne baba hakkı, hayvan sevgisi, aile, mahalle, okul sevgisi, memleket, alçak gönüllülük, merhamet, insaf, adalet, özdenetim, özbilinç, aklıselim, toplum bilinci,çevre bilinci, cömertlik, paylaşma, güzel konuşma, karar verme, öfke kontrolü, komşuluk hakkı gibi kelimeleri aramasını da sağlayabiliriz" diye konuştu.



Öte yandan MÜSİAD'ın 11 bini aşan üyesi ile eğitim sektöründe karakter ve iyi insan eğitimi konusunda üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini ve toplumun vereceği yeni görevlere de hazır olduğunu belirten MÜSİAD Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, MÜSİAD'ın dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarından oluşan bir dernek olduğunun altını çizdi. - ANTALYA