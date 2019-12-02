MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranına ilişkin, "Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Kaan, yazılı açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın temmuz-eylül döneminde piyasa tarafından yüzde 1 oranında beklenen büyüme verisinin beklentilere paralel olarak yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü anımsatan Kaan, "Böylece ekonomik toparlanmada dipten çıkış işaretlerini onaylamış oldu." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin 2019'u toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü verilerle de gösterilmektedir"

Kaan, "Türkiye ekonomisinin geçen yılın ağustos ayında yaşamış olduğu kur krizine güçlü bir tepki vererek 2019'u ciddi manada toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü verilerle de gösterilmektedir. Büyümenin sektörel bazda ana bileşenlerine yıllık olarak bakıldığında ise inşaat sektörü dışında tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmetler sektörü ve kamu harcamaları büyümeyi yukarı taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörü özelinde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim süreciyle Türk Lirası'nın stabil durumunun kredi kanallarını gevşeterek sektörü canlandırmaya devam ettiğine dikkati çeken Kaan, ayrıca sektör oyuncularının konut satış kampanyaları düzenleyerek konut satışına ilgiyi artırmayı sağladığını aktardı.

Kaan, sektörün 2019'un son çeyreğinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmesinin beklendiğini belirterek, "Böylece 2019'un negatif havasını neredeyse yıl sonu verisi olarak yüzde 0-1 aralığına taşıyarak artıda kapatması mümkündür." yorumunda bulundu.

- "Sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki toparlanmaların devam etmesi beklenmektedir"

İstanbul Sanayi Odası İmalat verisinin de beklentilerle uyumlu bir şekilde 49,5'e yükseldiğine dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:

"Özetle iktisadi faaliyetteki toparlanma son açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verisi ile de teyit edilmiş olmaktadır. Sanayi üretimindeki ve inşaat sektöründeki toparlanmaların önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir."