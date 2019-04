Müsiad Başkanı Ahmet Nur Polis Haftasını Kutladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Ahmet Nur mesajında, Türk Polisinin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızla gurur duymaktayız. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye'de Emniyet Teşkilatımız da güçlü olacaktır. Polis Haftası 'nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK