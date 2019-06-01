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MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten bayram kutlaması

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesaj ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten bayram kutlaması, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesaj ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

MÜSİAD Başkanı Çelenk, bayramların, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Milletimiz için anlamlı ve çok özel bir yeri olan, manevi değerlerin, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Bayram bir olunca, birlik olunca güzeldir"

Çelenk mesajında, "Bayramlar, topluma umut veren, sevgi veren, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdeleyicisi olan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günlerdir. Bu mübarek günde, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyor, daha nice bayramlara birlikte sevdiklerimizle; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde erişmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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