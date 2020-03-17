MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 105. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında Türk milletinin destansı bir zafere imza attığını vurguladı.


"Bütün dünyaya millet olma şuurunu milletimiz öğretti"


Çelenk mesajında, "Anadolu topraklarında bin yıllık medeniyet macerasının neredeyse her günü kahramanlık destanına şahit olan milletimiz 18 Mart 1915'de bir kahramanlık destanı daha yazarak, bütün dünyaya millet olma şuurunun dersini vermiştir. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılan bir savaş döngüsünde onlarca cephede vatan savunması için savaş vermiştir. Bir savaşın kaderinin zafere dönüştüğü bu cephelerden en önemlisi düşman kuvvetlerce İstanbul'un ele geçirilmesinin hedeflendiği düşmanın bozguna uğratıldığı Çanakkale Cephesi'dir. Dünya tarihini değiştirecek bir savaşın çağrısını yaparak, Anadolu'nun her köşesinden gelen bu milletin yiğit evlatları vatan topraklarımızı, kara ve deniz savaşları ile bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı emsali görülmemiş bir destanın muhatabı olmuştur. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.


"Sarsılmaz bir cesaretin timsali"


Çelenk, mesajının devamında, "Çanakkale'de omuz omuza savaşıp, bu gün yan yana yatan kahraman vatan evlatlarımız, milletimizin bin yıllık birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin timsali, mertliğin bir simgesi, ecdadımızın bizlere gösterdiği bir rehberdir. Bu rehber ile Türkiye, ilelebet yavuz ve muzaffer kalacaktır" ifadelerine yer verdi.


"Yüreği sancak ve millet sevdalısı yiğitler"


Çelenk, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, sancağın bekası için, milleti huzur ve refah içinde yaşamını ifa etmesi için gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürüyen tüm vatan evlatlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" denildi. - GAZİANTEP

Mehmet Çelenk, Gaziantep, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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