MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500'e giren firmaları tebrik etti - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500'e giren firmaları tebrik etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Zonguldak'ta faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Zonguldak'ta faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tebrik etti.

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MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, üyeleri Hayrettin Yavuz ile Akın Tatoğlu'nun firmaları Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ISO tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye'nin ilk 500 firması arasında 74. sırada, Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 297. sırada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çınar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan yönetim kurulu başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Her iki üye firmamızın bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde ortaya koyduğu çabaların sonucu olarak Türkiye'de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında girme başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Çınar açıklamasında Türkiye'de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren ve bölgemizde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'yi de tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Tatmetal Çelik, Türkiye, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500'e giren firmaları tebrik etti - Son Dakika Ekonomi
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