MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem...

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Bankası'nın koronavirüs (Kovid-19) krizinin ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kaan, şunları kaydetti.

"Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, geçen hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekun bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim başta Fed olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirler kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile, küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız.

En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün itibarıyla 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bora Füzesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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