MÜSİAD Başkanı Kaan'dan iş dünyasına ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı Kaan'dan iş dünyasına ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma çağrısı - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan iş dünyasına ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma çağrısı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılması amacıyla, dünyasına ramazan ayında Zimem (Veresiye) Defteri...

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan iş dünyasına ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma çağrısı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılması amacıyla, dünyasına ramazan ayında Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasıyla yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulundu.

Kaan, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada "İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde görülen ve kısa zaman sonra başta Avrupa ve Amerika olmak üzere, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ülkemizi derinden sarsmaya devam ediyor. Devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde, büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtığını aktaran Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının yaralarını bir an evvel sarabilmek için, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, bu borcun sorumluluğuyla hareket ediyor, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz. Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana, büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor. Bu güzel uygulamanın yaşatılmasında öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. "

Bu vesileyle, MÜSİAD Ailesinin her bir ferdini, iş insanlarını, dostları, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen herkesi, Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasına katkı sunmaya davet ettiklerini dile getiren Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabırsızlıkla yolunu gözlediğimiz, öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum. Cenabı-ı Hak, yaptığımız ve yapacağımız yardımları kabul eylesin, bizlere, Ramazan Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin."

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Bora Füzesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:42 Kaynak: AA

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