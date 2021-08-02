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MÜSİAD Başkanı Kaan'dan orman yangılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan orman yangılarına ilişkin açıklama Açıklaması

02.08.2021 14:59
MÜSİAD Başkanı Kaan'dan orman yangılarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki son alev ortadan kalkana kadar, tüm imkanlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaan, orman yangınlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yangınların bir an önce son bulması adına milletçe kenetlenilen bu günlerde, MÜSİAD olarak her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini bildirdi.

28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 32 ilde yaşanan orman yangınlarını, büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini belirten Kaan, "Ülkemizin göz bebeği ormanlık alanlarda süren yangınların başladığı ilk günden bu yana, bölge halkının çabalarının yanı sıra, devletimiz ve bakanlıklarımızın koordinasyonunda süren yangın söndürme çalışmaları büyük bir özveri ile sürmektedir. MÜSİAD olarak, yangınların başladığı gün itibarıyla Mersin, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Bodrum şubelerimiz başta olmak üzere, tüm şubelerimizle ve genel merkezimizin koordinasyonunda, yetkililerinin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki son alev ortadan kalkana kadar, tüm imkanlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz." açıklamasında bulundu.

"Topraklarımızı eskisinden daha yeşil ve güçlü yapmak için çalışacağız"

Yangın bölgelerinde ve çeşitli iletişim kanalları aracılığı ile yangınların çıkış şekli ve söz konusu bölgelerin geleceği ile ilgili manipülasyonların yürütüldüğünü aktaran Kaan, şu an odaklanılması gereken konunun, o bölgeleri bir an önce kurtarmak olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, yangına maruz kalan bölgelerin, en kısa sürede eski haline, hatta eskisinden daha güçlü bir duruma getirilmesi adına yapılacak çalışmaların şimdiden başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de MÜSİAD olarak fidan dikimi ve bağış destekleri ile bu çalışmalara katılıyoruz. Maddi manevi kayıplar yaşayan bölge halkının yaralarını sararak, ormanlarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni ortaya koyacağız. Henüz acımız taze iken ve süren yangınlar varken kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan mesnetsiz açıklamalara karşı mesafeli durmamız, herhangi bir provokasyona mahal vermememiz son derece mühimdir. Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Abdurrahman Kaan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Başkanı Kaan'dan orman yangılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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