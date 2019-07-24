Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Başkanı Kaan: Doğu Akdeniz Türkiye’nin üretim hedefleri için çok değerli
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MÜSİAD Başkanı Kaan: Doğu Akdeniz Türkiye’nin üretim hedefleri için çok değerli

1 saat önce

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda, Doğu Akdeniz'deki enerji gündeminin önemli olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyası olarak Türkiye'nin planlarının arkasında olduklarını söyledi.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Doğu Akdeniz Türkiye’nin üretim hedefleri için çok değerli, System.String[]
Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda, Doğu Akdeniz'deki enerji gündeminin önemli olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyası olarak Türkiye'nin planlarının arkasında olduklarını söyledi.
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52 
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