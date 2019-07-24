MÜSİAD Başkanı Kaan: Doğu Akdeniz Türkiye’nin üretim hedefleri için çok değerli
1 saat önce
Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda, Doğu Akdeniz'deki enerji gündeminin önemli olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş dünyası olarak Türkiye'nin planlarının arkasında olduklarını söyledi.
Türkiye
'nin 2023 vizyonu doğrultusunda, Doğu Akdeniz
'deki enerji gündeminin önemli olduğunun altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
, iş dünyası olarak Türkiye'nin planlarının arkasında olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52
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