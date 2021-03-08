Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad, - Son Dakika

Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad,

08.03.2021 16:17

Son dakika haberleri... Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ülkelerde geniş çaplı ek borç stokuna yol açtığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ülkelerde geniş çaplı ek borç stokuna yol açtığını belirtti.

Kaan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Bursa Şubesi 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2020 yılının salgının etkisiyle geçtiğini söyledi. Bu sürecin aslında 2019'da başladığını anımsatan Kaan, tüm dünyayı etkisi altına alan sürecin hemen geçecek gibi durmadığını dile getirdi.

İnsanların 1 yıldan fazladır farklı bir yaşam tarzıyla çalışarak iktisadi hayatı sürdürdüğünü anlatan Kaan, şöyle devam etti:

"Aslında yavaş yavaş da adaptasyon sağladık diyebiliriz. Geçmişteki yaşantımıza dönmemiz çok mümkün olmayacak. Ekonomistler bu süreci büyük sıfırlama olarak tanımlamaktadır. Pandemi etkisiyle küreselleşme çöktü. Dünya devletleri pandeminin ilk zamanlarında birbirlerinden maske, tıbbi gereç ve ilaç hırsızlığı yapar hale geldi. Yağmalamalar oldu. Nerede bizi kurtaran küreselleşme? Onun yerine devletler devreye girdi. Yardım ve teşvik paketleriyle halklarını ve ekonomilerini ayakta tutmaya çalıştılar. Organize örgütler sınıfta kaldı. Herkes kendi milli geliriyle müsemma olacak şekilde bunu paylaştı ancak geldiğimiz noktada paranın şekli de yönü de yeniden değişmeye başladı."

"Ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir"

Kaan, salgın nedeniyle ülkelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Ülkelerin zaten yükü olan borç stoklarının, açıklanan mali paketlerle daha da derinleştiğini ifade eden Kaan, "Şu anda tüm ülkelerde geniş çaplı bir ek borç stoku oluşmaktadır. Orta vadede bu ülkelerindeki politikada mali baskıların olması elbette kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bir ülkenin iktisadi sorunlarının çözümü üretimde gizlidir. O halde ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir. Üretimde hiçbir sektör ihmal edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, MÜSİAD'ın yaptığı projelere ilişkin de katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini yönetme başarısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise salgın sürecinde Türkiye'nin güçlü devlet olmanın verdiği kararlılıkla ekonomik, sosyolojik ve sağlık alanında çok önemli bir enerjiyi ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin dünya devletlerince takdirle karşılandığını kaydeden Canbolat, "Sürecin en iyi yönetildiği ülke olarak dünya ülkelerine örnek olmanın yanı sıra ihtiyacı olan ülkelere her türlü yardımı yapmaya gayret sarf ettik. Bu süreçte onlarca ülke ciddi ekonomik gerileme kaydederken Türk ekonomisi büyüme oranıyla dünyaya örnek olmuştur. İşte böylesine gurur veren bu başarıda MÜSİAD gibi her şeyden önce ülkesine bağlı, milli heyecanı gönlünde hisseden, aynı zamanda da gayretli, cesur ve fedakar girişimcilerimizin katkısı büyüktür." ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin her kritik eşiğinde MÜSİAD'ın desteğini gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dışa açılmasında, başka başka yerlere ulaşmasında farklı hassasiyetler üzerinde yol haritası belirleyen bir kuruluş burası. O bakımdan Allah üyelerinizin sayısını artırsın." dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen genel kurulda, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay yeniden göreve seçildi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad,
Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad,
Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad,
Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad,

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Bursa, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: MÜSİAD Başkanı Kaan, Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerinde ek borç stoklarına yol açtığını söyledi Genel kurul,Müsiad, - Son Dakika Ekonomi


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