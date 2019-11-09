Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Eskiden toprak, askeri güç, insan ve para olarak sınanmış olan ulusal güç unsurları, bugün hemen hemen her anlamda saha derinliğini işaret eden bir çoğunluğa erişmiş durumda. Bunun için, yeni sözler söylemek, yeni eserler ve fikirler ortaya koymamız gerekir." dedi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan MÜSİAD Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" projesinin temel atma törenine katılan Kaan, burada yaptığı konuşmada, 30 yıldır ülke için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün Tekirdağ'da yepyeni bir hikayenin başlangıcında daha bir araya gelmenin huzurunu ve sevincini yaşadıklarını anlatan Kaan, "Bizler, MÜSİAD olarak 30'uncu yılımıza tazelenme düsturuyla girdik. Yeni dünyanın yeni paradigmalarını da gözeterek, geride kalmamak adına yeni bir hikaye yazmak adına bu yola koyulduk." diye konuştu.

Kaan, günümüzde milli güç unsurlarının değiştiğini, klasik iktisat teorilerinin, yeni iktisadi mimariyi açıklamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Bu durumda tazelenme ve senkronize olunması gerektiğini vurgulayan Kaan, şöyle devam etti:

"Eskiden toprak, askeri güç, insan ve para olarak sınanmış olan ulusal güç unsurları, bugün hemen hemen her anlamda saha derinliğini işaret eden bir çoğunluğa erişmiş durumda. Bunun için, yeni sözler söylemek, yeni eserler ve fikirler ortaya koymamız gerekir. Güçlü bir ülke olmanın yolu bile artık, sadece güçlü bir ekonomik yapıdan geçmiyor. Yeni güç dengelerine göre, yeni milli güç unsurları söz konusudur. Peki nedir bunlar; ekonomiyi destekleyecek bilgi alanı ve ticari enformasyon, değerleriyle ve özgün kültürüyle ayakta durmayı sindirebilmiş bir toplum yapısı, ekonomik sistemin paydaşları arasındaki senkronizasyon, milli ve yerli üretim modelleri, planlı bir eğitim sistemiyle donatılmış kalifiye insan gücü, sürdürülebilir bir gelecek planlaması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ceza uygulamaya değil sorun çözmeye odaklanmış bir hukuk sistemi, uluslararası anlamda akredite olabilmiş bir sermaye yapısı ve stoku. Bu bakımdan MÜSİAD, sermaye stoğu olarak bugün Türkiye'deki sermayenin en üst seviyesine çıkmış durumdadır."

"Yatırımlarımız, aslında geleceğin Türkiye'sine bir hazırlıktır"

Kaan, MÜSİAD olarak tazelenme sürecinde yeni bir hikaye için "Milli iktisadi mimari" adını verdikleri sosyoekonomik bir gelişim modelini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Artık yeni dünya düzeninin, yeni kurallarının, yeni oyuncularının, yeni modelleri ve yeni nesillerinin söz konusu olduğunu anlatan Kaan, karar alma mekanizmalarında bu dört hususunun göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Bayrağı teslim edecekleri bambaşka bir neslin kendilerini beklediğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Bizim tüm yatırımlarımız aslında geleceğin Türkiye'sine bir hazırlıktır. Biz, MÜSİAD olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Bugün burada ortaya koyduğumuz proje, sadece bir sanayi sitesi değil, bir şehirleşme ve şehirleşmesiyle birlikte planlı bir şekilde gelişecek milli teknoloji hamlesinin, milli üretim üsleri şeklinde modellenmiş şeklidir. Ülkemiz açısından yeni bir standarttır. TEKMÜSKOOP Sanayi Üssü, klasik sanayi sitesi mantığının üstünde, milli üretim ve teknoloji üssü şeklinde tasarlanmıştır. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu model 8 buçuk şiddetindeki bir depreme bile dayanabilecek bir şekilde inşa edilmektedir."

Törene, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.