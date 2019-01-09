MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni parasal sisteme hazırlanmalıyız
2 saat önce
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, "Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak.
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan
, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, "Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak. Bizler bunun hazırlığına şimdiden başlamalıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:00
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