Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni parasal sisteme hazırlanmalıyız

MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni parasal sisteme hazırlanmalıyız

2 saat önce

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, "Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni parasal sisteme hazırlanmalıyız, System.String[]
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, dünyanın yepyeni bir parasal sisteme hazırlanması gerektiğini belirterek, "Para kavramı 2019-2025 hattında çok ciddi paradigmal değişimlere maruz kalacak. Bizler bunun hazırlığına şimdiden başlamalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:00 

Bora Füzesi, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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