MÜSİAD Başkanı Kağnıcı: "Robotik kodlama geleceğin mesleği olacak"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı ise, "Robotik ve Kodlama tüm dünyada gelişen bir teknolojidir. Bütün dünyada robotik ve kodlama, geleceğin en önemli mesleği ve teknolojisi olarak gösterilmektedir" dedi.

Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen robotik ve kodlama eğitimi tamamlayan 21 öğrenci düzenlenen törenle sertifikasını aldı. 12 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler robot teknolojilerini kullanarak elektrik elektronik, otomasyon, makine, metal, uzay ve havacılık alanında modeller üretebilecek hale geldi.

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadullah Özuygur, "MÜSİAD Konya Şubemizle ortak yürüttüğümüz bu proje ile öğrencilerimiz robot teknolojileri ve kodlama alanında mesleki eğitim aldı. Robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerimiz, mesleki hayatlarında robot sistemlerini kullanabilecek ve kolayca üretebileceklerdir. Öğrencilerimizin aldıkları eğitim ile analitik düşünce yeteneklerini de büyük ölçüde geliştirdi. MÜSİAD Konya Şube yöneticilerimizin eğitimi ve öğretime verdiği önem ortadadır. Hedefimizi yakaladığımız bu başarıyı MÜSİAD Konya Şubemizle birlikte ortak hareket ederek daha da üst seviyelere çıkarmaktır. Bu projede emeği geçen başta M. Hilmi Kağnıcı ve yönetim kurulu üyelerine, öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Robotik ve Kodlama tüm dünyada gelişen bir teknolojidir"

Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan M. Hilmi Kağnıcı, "Robotik ve Kodlama tüm dünyada gelişen bir teknolojidir. Bütün dünyada robotik ve kodlama, geleceğin en önemli mesleği ve teknolojisi olarak gösterilmektedir. Her yaştan insanın severek ve eğlenerek öğrenebileceği robotik ve kodlama eğitimi alarak, gelişimlerini bu doğrultuda düzenlemelidir. Robotik ve kodlama bilgisi edinerek kendi mesleğinizi de elde edebilir ya da insanların hayatlarına dokunacak faydalı ve başarılı projelerin gelişmesinde katkıda bulunabilirsiniz. Yaz tatilinde gezmeyi ve oyun oynamayı tercih etmeyerek robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerimiz, yeni teknolojileri sürekli takip eder hale gelecek ve uygulayan bir konuma geleceklerdir. Fedakarlık yapan ve hiçbir mecburiyeti olmadan öğrencilerimize eğitim veren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Projemiz tahmin edemediğimiz oldukça önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonraki süreçte halkımıza hizmet olarak yansıyacaktır. İnanıyorum ki, robotik kodlama alanında eğitim alan öğrencilerimiz, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerini daha da artacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, robotik ve kodlama eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Başkan Kağnıcı, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler, öğrencilerin kodladığı akıllı buhar makinesi, uzaktan bluetooth kontrollü araç, engelliler için mesafe uyarıcı akıllı baston gibi çalışmaları yakından inceledi. - KONYA