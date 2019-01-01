Son Dakika Haberleri: Müsiad Başkanı Nur'dan Yeni Yıl Mesajı

Müsiad Başkanı Nur'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Müsiad Başkanı Nur'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Nur, acısıyla, tatlısıyla bir yılın geride kaldığını, yeni yıla yeni umutlarla girildiğini söyledi.

Ahmet Nur, mesajında, "Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, yeni umutlar demektir. 2018 iş dünyası için zorlu bir yıl oldu ancak hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Ekonomik büyüme üretimle oluyor. Üretim olursa istihdam, ihracat artıyor. Ne kadar fazla üretim yaparsak ekonomi o kadar büyüyor. Üretim alanlarına, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Mevcut potansiyelimizle daha fazla üretmek, ekonomimizi daha fazla büyütmek, ülke olarak zenginleşmek istiyoruz. Üyelerimizle birlik, beraberlik içinde bir çok faaliyetler gerçekleştirdik. Görevi devraldığımdan buyana, yapmış olduğumuz faliyetler, aldığımız mesafe, performansımız, 2019 yılına ait beklentileri yüksek tutmamıza vesile olmuştur.

2019 yılının, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, Dünyada, barış, huzur, sağlık,hoşgörü, birlik, beraberlik, bereketli ve sorunsuz bir yıl olmasını dilerim" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Karabük, Güncel
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