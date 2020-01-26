MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan deprem açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan deprem açıklaması

6 saat önce

Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya'da da ciddi hasarlara yol açan 6,8 şiddetinde deprem sonrası açıklama yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir.

MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan deprem açıklaması, System.String[]

Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya'da da ciddi hasarlara yol açan 6,8 şiddetinde deprem sonrası açıklama yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir. Acılar paylaşılmış, her türlü zaiyatlar milletçe giderilmeye çalışılmıştır" dedi.


Deprem sonrası yazılı açıklama yapan Başkan Muharrem Poyraz, deprem,n başta Elazığ ve Malatya olmak üzere birçok ilde hissedildiğini belirterek, yıkıcı etkiye sahip deprem gerçekliğinin, yeniden hayatın merkezine yerleştiğini dile getirdi.


Türkiye'nin riskli fay hatları üzerinde bulunduğunu kaydeden Poyraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Bu gerçekliği geçmiş dönemlerdeki depremlerde yaşadığımız gibi, bugünlerde de Elazığ Sivrice depremiyle yaşamaktayız. Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir. Acılar paylaşılmış, her türlü zaiyatlar milletçe giderilmeye çalışılmıştır. Son olarak meydana gelen Elazığ Sivrice depreminde, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlar, Afad, Belediyeler, İlgili devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ivedilikle gerekli tedbirleri almış ve depremzedelerin yardımına koşmuşlardır. Milletçe duyarlılık gösterdiğimiz bu acı günde tüm devlet erkanı, devletin bütün kurumlarını harekete geçirerek, daha fazla acıların oluşmaması için elinde geleni yapmıştır. MÜSİAD Malatya olarak, başta Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde, derin ve yıkıcı etkiler bırakan depremde yanımızda olan ve kamunun tüm imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, AFAD'a, Belediyelerimize ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz" - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik
Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD Başkanı Poyraz'dan deprem açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]