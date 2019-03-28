Müsiad Başkanı Saygılı'dan Engel Tanımayan Başarıya Destek

Tek parmağıyla kitap yazarak ismini duyuran engelli yazar Rukiye Türeyen'in imza gününe katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türeyen'in kitabını aldıktan sonra hediye takdim ederek bu güzel çabasını tescilledi.

Tek parmağıyla kitap yazarak ismini duyuran engelli yazar Rukiye Türeyen'in imza gününe katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türeyen'in kitabını aldıktan sonra hediye takdim ederek bu güzel çabasını tescilledi.



İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıl dönümü kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından tarihi Alsancak'taki TCDD Tren Garı'nda organize edilen III. Çaka Bey Kitap Günleri'nde Rukiye Türeyen'in imza gününe katılan Bilal Saygılı, Türeyen'in kitaplarından satın aldı ve kendisine hediye takdim etti.



"Sosyal farkındalık oluşturmak istedik"



MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı hediyesini verirken şunları söyledi: "Rukiye Türeyen kardeşimizin azim dolu bir hikayesi var. Kendisi 'Ben engelliyim, yapamam' demedi, hepimize örnek olacak bir işe imza attı; tek parmağıyla 144 sayfalık bir kitap yazmayı başardı. Kitaplarından elde ettiği gelirle bir ömür kendisine bakan annesinin ev alma hayalini de gerçekleştirdi. Azmeder, çalışırsak başarmak istediklerimizin önünde hiçbir engel duramaz. Rukiye kardeşimiz işte bize bunu gösterdi. Biz de burada onun yanında olmak, başarısını desteklemek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak istedik. Rukiye kızımızın gönlüne sağlık, Rabbim başarılarını daim eylesin."



Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar



Yatağa bağımlı yaşayan ve vücudunda sadece tek parmağını kullanabilen Rukiye Türeyen Sakarya'da yaşıyor. Henüz üç aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 98 engelli olan Türeyen, konuşabiliyor ve sadece tek parmağını kullanabiliyor.



Yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Türeyen, annesinin yardımıyla okuma yazmayı ve bilgisayar kullanmayı öğrendi. Kitap yazmaya 4 yıl önce karar vererek gece gündüz tek parmağını kullanarak "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını tamamlamayı başardı. İkinci kitabını yazmaya başlayan Türeyen, bu kitabının geliriyle de rehabilitasyon merkezi kurarak kendisi gibi engelli olanlara yardım etmenin hayalini kuruyor. - İZMİR

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