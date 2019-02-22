Müsiad Başkanları Bursa'da Buluştu

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Bursa Şubesi Geçmiş Dönem Başkanları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki MÜSİAD Şubelerinin geçmiş dönem başkanlarını Bursa'da ağırlayan MÜSİAD Bursa Şubesi, konuklarına Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı.

Dernek Merkezi'ndeki programda bir selamlama konuşması yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Uzun süredir gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu buluşmanın ilk ev sahipliğini yapmak bizleri onurlandırdı. 29 yıl önce kurucu başkanımız Erol Yarar'ın iradesiyle kurulan MÜSİAD, artık Türkiye'nin, hatta dünyanın birçok yerinde şubeleşmiş, önemli bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak bizler de şehrimize ve ülkemize hizmet amacıyla, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

"Buluşmaların gelenekselleşmesini arzuluyoruz"

Bu tarz buluşmaların gelenekselleşmesini dilediğini ifade eden MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da, "MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine ve üyelerine ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. MÜSİAD ailesinin geçmiş başkanları ve üyeleriyle bir araya gelmek bizler için mutluluk verici. Bu programlar sadece buluşmak için bir vesile değil, sinerji yaratmak, faydalı fikirler geliştirmek için de oldukça önemli. Umarız ki en kısa zamanda yine bir araya geliriz" diye konuştu.

Ulu Cami ve Panorama 1326 Fetih Müzesi gibi Bursa'nın önemli simgelerini ziyaret eden heyetin temasları gün boyunca sürdü.