MÜSİAD Batman Şube Başkanı İraz, 2022 yılı hedeflerini anlattı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesince düzenlenen toplantıda 2022 yılına ilişkin hedefler paylaşıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen MÜSİAD Batman Şube Başkanı Alaaddin İraz, 2022 yılı hedeflerinin temelini ihracat odaklı yatırımların oluşturacağını söyledi.

Salgın süresince dünyanın pek çok yerinde ekonomik açıdan gerilemeler yaşanırken Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini ifade eden İraz, "Önemli olan krizleri fırsata çevirmektir." dedi.

Salgından dolayı dünyada üretim zinciri azalırken, ülkede üretimde önemli hamleler gerçekleştiğini aktaran İraz, "İş insanlarıyız. Bizim işimiz çok çalışıp, üretmektir. Ancak bu bizi kurtarır." dedi.

2022 yılı itibarıyla ekonomiye katma değer sağlayıp istihdam sürecini hızlandıracaklarını ifade eden İraz, "Üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.