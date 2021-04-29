MÜSİAD Batman Şubesi, 850 aileye ramazan yardımı yaptı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 850 aileye ramazan yardımında bulunuldu.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı Alaattin İraz, her yıl geleneksel olarak ramazan ayında yaptıkları gıda yardım kolisini dağıtımlarını bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Üyelerin katkılarıyla bu yıl 850 ailenin gıda ihtiyacını karşıladıklarını anlatan İraz, "Bu ramazanda da ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösterdik." dedi.

Her bir gıda kolisinde 150 liralık kuru bakliyat ve kuru gıda malzemesi bulunduğunu kaydeden İraz, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım kolilerinin hazırlandığını belirtti.