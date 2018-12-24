MÜSİAD Belarus ve Bulgaristan'da Temsilcilik Açtı

Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü STK'sı MÜSİAD, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki 3 ay içerisinde 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik ofisi açtı. MÜSİAD böylece, 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaşmış oldu. MÜSİAD Belarus Temsilcisi olarak Mikail Çalışkan ve MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi olarak Kemal Özmez göreve getirildi.

Belarus Avrasya'daki Önemli Partnerlerimiz Arasında Yer Alıyor

MÜSİAD'ın yurt dışında gerçekleştirdiğini teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi veren Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ve bu yönüyle Belarus'un Türkiye'nin Avrasya'daki önemli partnerlerinden biri olduğunu belirtti. Belarus'la ilişkilerimizin yapıcı diyalog odaklı bir temelde, olumlu mecrada ilerlemekte olduğunu ifade eden Uyar, son dönemde ikili temas ve ziyaretlerde artış kaydedildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım 2016 tarihinde Minsk'e gerçekleştirdikleri ziyarette iki ülke arasında dokuz anlaşma imzalandığının altını çizen Uyar, yapımı 2016 yılında tamamlanan Minsk Camii'nin de açılmasıyla ikili ilişkilerin çok önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Karşılıklı ticari ilişkilerin her geçen yıl ivme yakaladığına dikkat çeken Uyar, iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacminin 605 milyon ABD Doları seviyesine ulaştığını ve ülkemizin yaptığı ihracatın 422 milyon ABD Doları seviyelerine kadar yükseldiğini vurguladı.

Bulgaristan Çok Fırsat Barındırıyor

Bulgaristan'daki temsilcilik açılışlarına değinen Uyar, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ilk beş ticaret ortağı arasında yer aldığını belirtti.

Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payı % 8 oranında olduğuna dikkat çeken Uyar, bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması gerektiğini ve bu anlamda MÜSİAD olarak faaliyetlerine hız vereceklerini ifade etti. Bulgaristan'daki toplam Türk yatırımlarının 2 milyar Dolar seviyelerinde olduğunu belirten Uyar,Türk sermayeli iki bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık 1.500 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini vurguladı. Uyar, Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarının ise 1,2 milyar ABD doları olduğunu söyledi. 2009 yılında Sofya'da bir Türk ticaret merkezi kurulduğunu kaydeden Uyar, bu gelişmeler ile ilişkilerin çok iyi bir seviyeye geldiğini ancak potansiyeli tam anlamıyla henüz yansıtmadığını ifade etti. Bulgaristan'ın AB üyesi bir ülke olduğunu ifade eden Uyar, bunun Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti.