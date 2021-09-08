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MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı - Son Dakika

MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı

08.09.2021 14:47
MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Birleşme ve Devralmalar Komite Başkanı Tevfik Dönmez, "Birleşme ve Devralmalar Komitesi, aynı zamanda Türk firmalarının ve Türk markalarının dünya pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak amacıyla kuruldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Birleşme ve Devralmalar Komite Başkanı Tevfik Dönmez, "Birleşme ve Devralmalar Komitesi, aynı zamanda Türk firmalarının ve Türk markalarının dünya pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Komitemiz, başta üyelerimize ve MÜSİAD dışındaki kuruluşlarımıza da mentörlük ve danışmanlık hizmeti veriyor." değerlenmdirmesinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Merkez bünyesinde kurulan ve Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya'da tanıtım toplantıları düzenleyen Birleşme ve Devralmalar Komitesi'nin 5'inci toplantısı MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Birleşme ve Devralmalar Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kaya'nın moderatörlüğünde, çevrim içi olarak da yayınlanan toplantıda, dünyada her yıl 5 trilyon dolarlık şirket birleşmesi ve devralmasının gerçekleştiği, şirketlerin birleşme ve devralma konusunda yapması gerekenler, dünyadaki birleşme ve devralma örnekleri hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komite Başkanı Tevfik Dönmez, komiteye yerel teşkilattan 25 büyükşehirden komiteye destek veren arkadaşların olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ilk milli ve yerli 33 sayfalık çalıştay raporunu MÜSİAD olarak hazırladıklarını ifade eden Dönmez, "Birleşme ve Devralmalar Komitesi, aynı zamanda Türk firmalarının ve Türk markalarının dünya pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Komitemiz, başta üyelerimize ve MÜSİAD dışındaki kuruluşlarımıza da mentörlük ve danışmanlık hizmeti veriyor. İlklerin komitesi birleşme ve devralmalar adına yakışır şekilde çalışmalarına devam ediyor. Son iki yılda Türkiye'den dünyaya belki de giden heyet sayısı neredeyse yoktur. Hindistan Ticaret Bakanlığının daveti üzerine bizler iki uçak değiştirerek 25 insanımızı Hindistan'a götürdük. Amacımız sizlere aracılık etmek, hizmet etmektir. İhracatın kalbi Bursa Türkiye ve dünyada bilinen şehrimiz. Birleşme ve devralmaların burada çok önemli sonuçları olacağı inancındayım. Türkiye'nin kilometre taşları olan bir şehrimizin ekonomisini büyütmek amacındayız." ifade etti.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da küçük ölçekli firmaların dünya arenasında rekabetçi olmasının tek yolunun birleşmeden geçtiğinin altını çizdi.

Alpay, MÜSİAD'ın iktisadi hayatı ilgilendiren birçok konu gibi birleşme ve devralmalarda mevzusuna el attığını belirterek, "Sadece başlığındaki kodlamaları okuyacak olursak ölçek ekonomisi dediğimiz, dünyada şu an böyle bir durum mevcut. Artık küçük ölçekli firmaların birleşmeden büyüyerek dünya arenasında kendi konusunda rekabetçi olmasının başka bir yolu olmadığı an beyan ortada. Birleşmeler sermaye darlığı ve güçleri her şekilde birleştirme hakikaten burada bir önem arz ediyor." açıklamasında bulundu.

Birleşme ve Devralmalar Komitesi başkan yardımcıları Murat Bayizit ile Mehmet Üçüncüoğlu, UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin katıldığı toplantı, katılımcıların konuya ilişkin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Bursa'da toplandı - Son Dakika
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