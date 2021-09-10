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MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı - Son Dakika

MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı

10.09.2021 09:52
MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Birleşme ve Devralma Komitesi, İzmir'de toplantı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Birleşme ve Devralma Komitesi, İzmir'de toplantı düzenledi. İzmir Şubesi tarafından hibrit olarak gerçekleştirilen panelde Başkan Bilal Saygılı, toplantıda şirketlerin birleşme ve devralma konusunda yapması gerekenleri masaya yatırdıklarını bildirdi.

MÜSİAD Genel Merkezde kurulan, daha önce Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya ve Bursa'da tanıtım toplantıları düzenleyen Birleşme ve Devralmalar Komitesi, 6'ncı toplantısını İzmir Şubesi ev sahipliğinde Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

"Güçlü İzmir, güçlü Türkiye için bir olalım"

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "MÜSİAD, kardeşlik hukuku ile bir araya gelen büyük bir sermaye platformudur. Bu çerçevede yapacağımız çalışmalar modern çağın yakalanmasında ekonomimizin, ülkemizin temel taşlarıyla örtüşmesinde önem taşımaktadır. Avrupa 300 yıl, ABD 100 yıl önce Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirdi ve dünyada bir güç olarak söz sahibi oldu. İslam ülkeleri özellikle Türkiye, bu süreç içerisinde kendi tanımlamalarımızı tam olarak yapamadığımızdan dolayı çağın gerisinde kaldı. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sanayinin birçok alanında ulusal ve uluslararası ortamda ülkemiz örnek ülke olarak temsil edilmektedir. Bu anlamda MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin yeni ekonomik mimarisine özgü yol haritasıyla gücümüze güç katalım, şirketlerimizin birleşmelerine, başka şirketleri devralmalarına öncülük edelim. Güçlü İzmir, güçlü Türkiye için bir olalım" dedi.

"Küresel rekabette birleşenler güçlenir"

MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez ise konuşmasında şunları ifade etti:

"Cemiyette, sosyal hayatta, ticarette birleşmeyi emreden bir dinimiz var. Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ile yaklaşık 2,5 sene önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde Birleşme ve Devralmalar Komitesi kuruldu. MÜSİAD'da Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın teveccühü ile bu komitenin karşılığı oluşturuldu. Bizler 11 aydır çalışıyoruz ve son bir aydır aktif olarak sahayız. Komite olarak 6 ülkeye ziyaretler gerçekleştirdik ve çalıştay raporu hazırladık. Komitemiz, başta üyelerimize ve MÜSİAD dışındaki kuruluşlarımıza da mentorluk ve danışmanlık hizmeti veriyor. Dünyanın en geniş saha yaygınlığı olan MÜSİAD'ımızın gücünden birleşme ve devralmalar aracılığıyla istifade etmek istiyoruz. Şirketlerimizin küresel şirketler karşısında rekabet edebilme güçlerini artırmalıyız. Güçlerimizi ve sermayelerimizi birleştirerek büyüyebilir ve rekabet edebilir duruma geliriz."

"Devir, güçlü şirketlerin devridir"

Komite Finans Danışmanı Yunus Kaya, "Türkiye'deki şirketlerin finansal olarak daha güçlü hale gelmesi, bunların hukuki sorunlarının giderilmesi, organizasyon ya da sermaye desteğine ihtiyaç duyanlara destek sağlanması gibi farklı farklı alternatifler alanında en uygununun bulunması için komitemiz oluşturuldu. Amacımız güçlü şirketlerin ortaya çıkmasıdır" diyerek İslam dünyasındaki durumu şöyle izah etti: "Dünyada 200 ülkenin 50'sinde nüfus olarak Müslümanlar ön sırada. İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üyesinin sadece 6'sı dünyadaki GSMH ortalamasının üzerindedir. Altısının ana gelir kaynağı petrol. Dünyadaki petrol ve doğalgaz ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştiren İslam ülkeleri, bunu dışarıda bıraktığınızda dünya toplam ihracatının sadece yüzde 5'ini yapıyor. Bu ülkeler yüksek teknoloji ihracatının ise yüzde 1'inden azını yapıyor. Müslümanlar teknoloji ve katma değer üretemediği sürece geride kalıyor. Dolayısıyla bu trend devam ettiği sürece önümüzdeki gidişat pek iyi değil. Biz bunun farkına varırsak, ileri aşamaya geçmek için neler yapılması gerektiğini öngörürsek ki bu komitenin amacı da budur. Çünkü devir, güçlü şirketlerin devridir. Uluslararası şirketler artık dünyada söz sahibi oluyorlar."

"Yerelde rekabet globalleşiyor"

Toplantıya video konferans aracılığıyla katılan Komite Danışmanı Prof. Dr. İzzet Darendeli ise, "Başarıya sürdürülebilir rekabetle ulaşıyoruz. Sürdürülebilir rekabet avantajını da farklı kabiliyetlere sahip olan, farklı pazarlara hitap eden ve farklı pazarlarda bu müşterilerini koruyanlar elde ediyor. Bir şirketin tek başına bünyesinde bunları yapması çok zor. Yerelde de rekabet globalleşiyor. Bundan avantajlı çıkmanın yolu partnerliklerden, birleşmelerden ve devralmalardan geçiyor" diye konuştu.

Birleşme ve Devralmalar Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya; Birleşme ve Devralmalar Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez, Birleşme ve Devralmalar Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Üçüncüoğlu, Komite Danışmanı Prof. Dr. İzzet Darendeli, Komite Üyesi Dr. Sabri Öz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Engin Bişar katıldı. Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Birleşme ve Devralmalar Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez ve heyetine günün anısına özel hediye takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı
MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Togo Cumhuriyeti, Bursa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı - Son Dakika
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