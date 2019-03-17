MÜSİAD: Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam edeceğiz
47 dakika önce
MÜSİAD Başkanı Kaan, "Seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler.
MÜSİAD Başkanı Kaan
, "Seçim sonrası için Türkiye
'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:20
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