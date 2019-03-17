Son Dakika Haberleri: MÜSİAD: Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam edeceğiz

MÜSİAD: Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam edeceğiz

47 dakika önce

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler.

MÜSİAD: Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam edeceğiz, System.String[]
MÜSİAD Başkanı Kaan, "Seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:20 

Türkiye, Bora Füzesi, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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