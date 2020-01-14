MÜSİAD Bolu Şube Başkanı'nın görevden alınması - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, "MÜSİAD Bolu Şubesi eski başkanı Davut Uzun'un, şube başkanlığı görevinden azledilmesinin Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır." dedi.

Şekerli, MÜSİAD Bolu Şubesinde düzenlenen basın toplantısında, Bolu şubesi ile MÜSİAD'in genel merkezi arasında gerçekleşen görevden alma kararı ile alakalı basınla bir araya gelme gereği duyduklarını anlatarak, Bolu'da yaşanan bu münferit olayın teşkilatlarını üzdüğünü kaydetti.

Bolu şubesinde vuku bulduğu iddia edilen konunun muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD'ın iç işleyişiyle alakalı bir mevzu olduğuna dikkati çeken Şekerli, "Bu olayın basın yayın organlarında bahsi geçen örgütsel yapılanmayla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Buna rağmen gazetelerde ve diğer mecralarda hakkaniyetsiz ve art niyetli haberlerin yer aldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

İddia edildiği gibi Bolu şubesi ile genel merkez arasında Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı arasında herhangi bir ihtilaf yaşanmadığını aktaran Şekerli, şunları söyledi:

"Genç MÜSİAD Başkanlığı konusunda Bolu Şubesi başkanının önerdiği isim doğrultusunda genel merkez ve şube arasında mutabakata varılmış, Genç MÜSİAD Başkanlığı konusunda şubenin önerdiği isim 3 Aralık 2019 tarihinde netleşmiştir. MÜSİAD Bolu Şubesi eski başkanı Davut Uzun'un, şube başkanlığı görevinden azledilmesinin Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Azil kararında Bolu şubesinin genel merkezi hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri, en önemlisi üslup problemleri, Uzun'un MÜSİAD'ın kurumsal yapısına aykırı tutumu ve MÜSİAD'ın güçlü aile bağlarına zarar verecek davranışları etkili olmuştur."

Şekerli, MÜSİAD'ın "Tazeleme Süreci" adı verdiği yeni dönemde proje ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimseyerek, genel merkezin de şube koordinasyonunu bu prensip çerçevesinde kurguladığına vurgu yaptı.

Bu anlayış doğrultusunda MÜSİAD Bolu Şubesinin, genel merkezin belirlediği proje ve çalışmalara yeterli ölçüde katılmadığını, MÜSİAD Bolu Şubesi üyelerinün MÜSİAD'ın düzenlediği program ve etkinliklerinden habersiz kaldığını aktaran Şekerli, "MÜSAD'ın ülkemizin ve Anadolu'daki firmaların gelişmesi için Bolu nezdindeki planladığı plan ve projelere sırt dönülmüştür. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı görevden alınan Davut Uzun, akabinde Genç MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığı için ismi geçen genel merkez adayına haksız yakıştırma ve iftirada bulunulmuştur. MÜSİAD Şube Başkanı ve çeşitli yöneticilerin bahsi geçen olayları çarpıtarak, özelikle yönetimden bir kişinin uydurma gerekçelerle basına sunması, üyelerimizin de genel merkeze başvurmadan söz konusu yalan haberlere inanması ve yanlış tutuma ortak olması bizleri de derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.