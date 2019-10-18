Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Bosna Hersek'te şube açtı
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MÜSİAD Bosna Hersek'te şube açtı

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Bosna Hersek Şubesi, başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle açıldı.

MÜSİAD Bosna Hersek'te şube açtı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Bosna Hersek Şubesi, başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bosna Hersek'in derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlik ve beraberliğini, siyasi istikrarını desteklediğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Bosna Hersek'teki şubelerinin, güçlü bağlara sahip iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla açıldığını kaydetti.

Bu yıl Saraybosna'da düzenledikleri "23'üncü Uluslararası İş Forumu (IBF)" kapsamında dünyanın dört bir yanından 700'e yakın iş insanının buraya geldiğini aktaran Kaan, Bosna Hersek'in ekonomik gelişimine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

IBF Genel Başkanı ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar ise Bosna Hersek'in yüksek yatırım potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, bu şubenin açılışının hem Bosna Hersek ve Türkiye hem de MÜSİAD için faydalı olacağını ifade etti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Saraybosna, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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