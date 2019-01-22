MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, 25 Ocak'ta 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa
Şubesi, 25 Ocak'ta 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
da katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55
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