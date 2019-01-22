Son Dakika Haberleri: MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek

MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, 25 Ocak'ta 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek.

MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, 25 Ocak'ta 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55 

Merinos, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bursa, Ekonomi
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