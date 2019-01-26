Müsiad Bursa'da Nihat Alpay Dönemi…

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin olağan genel kuruluna; Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş,AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, AK Parti Nilüfer Belediye Başkanı Necati Şahin, AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; STK'lardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında, 20'nci Olağan Genel Kurul'un hayırlı olması temennisinde bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, "Bursa'mızın insan potansiyelinin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Bunu fark edersek daha büyük işler yapabiliriz. Önemli bir mirasa sahip kıymetli bir şehirdir Bursa. Ecdadımızın mirasını dikkate aldığımızda yükümüzün ne kadar fazla olduğunun farkında olmalıyız. Bursa, ihracatta Türkiye'nin ikinci ilidir. Aynı zamanda Bursa, Katma değerli ürünler üreten önemli bir şehir. Ekonomide bu başarıyı gösteren Bursa, her alanda başarılara imza atıyor" dedi.

ESKİ BAŞKANLAR BURSA'DA BİR ARAYA GELECEK

Önceki dönem genel başkanları ile çeşitli şubelerin başkanlarının önümüzdeki günlerde Bursa'da ağırlanacağını söyleyen Gürse, bu toplantıda gelecek döneme ilişkin önemli kararların alınacağını söyledi.

MÜSİAD Bursa'da 15 tane komisyon olduğunu, bu komisyonlardan bir tanesinin eğitim komisyonu olduğunu ve komisyonun meslek liselerine yönelik bir çalışma yaptığını hatırlatan Gürses, "Bakanımız da geçen günlerde meslek liselerinden önemle bahsetti. Bu da gösteriyor ki doğru bir konuyu gündeme almışız. Diğer komisyonlarımız da birçok öneli çalışmaya imza attı. Bunlardan birisi de sünnet şölenidir. Gönüllü kuruluşlarla ilgili bir komisyonumuz var. Toplumun tamamını ilgilendiren noktada hep bir araya geldik. Birlik ve beraberlik sağlama noktasında çalışmalar yaptık. Farklı sektörlerin bulunduğu bir şehir. Biz ayrı işadamları derneği gibi düşünerek sektör kurullarını oluşturduk ve onlar da çalıştılar.Önümüzdeki günlerde eski genel başkanlarını ve şube başkanlarını Bursa'da ağırlayacağız. Bu buluşmada geleceğe dair önemli istişarelerde bulunacağız" dedi.

Genel kurulun ardından şubede görev alacak yeni başkan ve yönetim kurula başarılar dileyen Gürses, yeni ekibe destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

KUŞ, "MÜSİAD'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ise, "6 yıl önce Bursa Büyürse Türkiye Büyür düşüncesiyle çıktığımız yolda bize destek veren MÜSİAD üyelerine teşekkür ederim. Bursa iş dünyasının Alperenleri olarak dünyayı karış karış gezdik, Bursa'yı ve ülkemizi geliştirmek adına çalıştık. BTSO olarak her zaman yanınızdayız ve Bursa'yı, ülkemizi büyütmeye hazırız" diye konuştu.

AKTAŞ, "BURSA BEREKETLİ BİR ŞEHİR"

Bursa'nın bereketli bir şehir olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bütün güzellikleriyle Bursa çok farklı bir şehir. Bursa'nın bugünlere gelmesinde iş aleminin önemli katkıları bulunuyor. Ben de MÜSİAD üyesiyim ve üyesi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. MÜSİAD, ülke genelinde ve şehir özelinde önemli hizmetler sağlıyor. MÜSİAD'ın bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi.

ÖDÜNÇ'TEN YENİ YÖNETİME TEBRİK

MÜSİAD'ın diğer derneklerden en büyük farklı kazanan ve çevresine kazandıran bir dernek olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Bu bizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur. Bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür eder, yeni yönetime de başarılar dilerim" dedi.

KAAN, "BURSA, DÜNYA ÇAPINDA YETKİNLİĞİNİ KANITLAMIŞ BİR ŞEHİR"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Bugün Anadolu'nun güzel Bursa'sındayız. Tarihi doğası bereketli topraklarıyla kıymetli bir şehir. Bursa'mızın ülkemize özellikle ekonomik manada gelişme noktasında katkıları çok büyük. Bu dinamizminden dolayı Bursalı işadamlarına ve MÜSİAD üyelerine teşekkür ederim. 13,3 milyar dolarlık ihracatıyla Bursa Türkiye'nin performansı olarak üçüncü şehir. Sizleri tebrik ediyorum. Bursa, sadece bizlerin gözünde değil dünya çapında da ticari yetkinliğini kanıtlamış bir şehir. Bu performansın daha da artarak devam etmelidir"

"FAİZ MÜSİAD'IN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

2018-2019 yıllarına ilişkin ekonomik değerlendirmede de bulunan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü

2018 biraz zor bir yıl oldu. Bu süreç özellikle farklı aktörlerin öne çıktığı, yeni bir kavramı da bizlere düşündürerek ilk defa bize anlattı. Bu neydi? Ticaret savaşlarıydı. Daha önce bu gündemde yoktu. Trump, dünyanın 2030 yılına kadar planlanan sitemini tamamen ortadan kaldırdı ve devletin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi. Dünyada bu yeni sisteme hazır hiçbir devlet yok. Bu ekonomik süreçte durmayacağız ve bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Daha rekabetçi bir yapıya kavuşmak için bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Enerjimizi boşla harcamadan, zayıf yönlerimizi, açıklarımızı, güçlü bir muhasebe yaparak, her ölçekte yeniden değerlendirerek, 2019 yılını ve bundan sonrası için daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kendine has dinamikleri var. Tehditleri ve bu sıkıntıları daha önce bizler yaşadık. Bunları kaldıracak mekanizmaları biliyoruz. Üzülmek yok, yılmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hazine maliye bakanımızın açıkladığı paket başarıyla yürütülüyor. MÜSİAD olarak, bizler baştan beri o saldırılara rağmen gövdemizi bunun altına koyarak davaya sahip çıktık. Dengeleme sürecini kazanım olarak sürdürmeliyiz. Biz MÜSİAD olarak, tüketim merkezli ekonominden üretimi temel alan bir ekonomiye geçişi bu dönemde fırsat olarak görüyoruz. Üretmeden, enflasyonla, işsizlikle mücadele edilmez, ihracat yapamazsınız. İnşallah kargo taşımacılığını artırarak, daha fazla ihracat yapacak bir şehirdir Bursa. Gücümüz üretmekten geliyor. Hem yerel gem global düşünen herkesi kucaklayan bir gelenekten geliyoruz. MÜSİAD olarak biz, 'bu memleket, bu vatan bizim' diyoruz. Beraber çalışmalıyız. Kardeşliğe ve birlikte büyümeye inanıyoruz. MÜSİAD bunu yapabilecek güçtedir. Samimi şekilde, 'bu ülke için ben bir şeyler yapmak istiyorum' diyen herkesle el sıkışıyoruz ve birlikte çalışacağız. Daha fazla iş insanına dokunmak, geliştirmek ve hep birlikte bu ülkeyi kalkındırmak için yapıyoruz bunu. MÜSİAD bir güçtür ve bu gücü, toplumun menfaati için de Türkiye için de bütün imkanlarıyla yerine getiren bir kuruluştur.2019 yılını bizler MÜSİAD olarak ortaklık yılı ilan ettik. 2018'de bunu tecrübe ettik. MÜSİAD'ın kırmızı çizgisi faizdir. Krediyle faizle bir yere gidilmediği görülmüştür. Ülke ekonomisi için kaynaklarımızı ortak hareket ettirmek durumundayız."

CANBOLAT, "MÜSİAD, TÜRKİYE EKONOMİSİNE FARKLI BİR SOLUK GETİRMİŞTİR"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti. Vali Canbolat, "MÜSİAD, üyelerinin gelişimine katkı sunan, şehrin ve ülkenin kalkınmasına, ulusal ve uluslararası ticaretin artmasına katkı sağlayan ülkemizin önemli bir STK'sıdır. Merkezine 'ben' değil 'bizi' koyarak yola çıkan önceliklerine 'kendini' değil milletin işini, vatandaşın aşını temel değerlerine koyan MÜSİAD, Türkiye ekonomisine farklı bir soluk getirmiş, ülke ekonomisine önemli girdiler sağlamada katkısı olmuştur. Önemli bir istihdam sağlamış ve her zaman memleketinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

--ALPAY, OY BİRLİĞİ İLE YENİ BAŞKAN--

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde Nihat Alpay, oy birliği ile MÜSİAD Bursa Şubesi'nin yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Nihat Alpay, "Genel kurulumuzda bana ve yönetimime gösterdiğiniz teveccühten ötürü hepinize teşekkür ederim. Bu ağır ve şerefli görevi yerine getirirken Genel Başkanımızın, ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyesi arkadaşlarımızın destekleriyle bu emaneti daha yukarıya çıkaracağız. Genel merkezimizin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Üyelerimiz arasındaki kaynaşmayı artırarak, şehrin ve iş çevrelerinin problemlerini, önerilerini ve taleplerini yerel ve merkezi makamlarla irtibata geçerek, ilgililere ileteceğiz" dedi.

ALPAY, "ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ BİR ŞEHİR BURSA"

"Bursa, ülkemizin gözbebeği bir şehirdir" diyen Alpay, "Birçok devlet ve din büyüklerinin hüküm sürdüğü ve hizmet verdiği bir kenttir. Türkiye'nin yaşanabilir şehirlerindendir. Bursa, ekonomik alanda; tarım, sanayi ve turizm gibi pek çok alanda üretken bir şehirdir. Ülke ekonomisine bunlarla değer katmıştır. Aynı zamanda otomotiv, tekstil, inşaat, makine ve gıda alanındaki çeşitliliğiyle adından söz ettirmiştir. Canlı bir ekonomik yapı sergileniyor Bursa'da. Şehrimiz, bugüne kadar hep Türkiye ortalamasının üzerinde gelişmeleri kaydetmiştir" ifadelerini kullandı.