MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpay'dan faiz indirimi değerlendirme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimine ilişkin, "Piyasa beklentileriyle son derece uyumlu bir karar oldu. Geçtiğimiz sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişleme, piyasalar için zaruridir." ifadesini kullandı.

Alpay, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin politika faizi oranını piyasa beklentisi doğrultusunda 50 baz puan indirdiğini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının reel sektördeki en belirgin etkilerinden birinin firmaların likidite ihtiyaçlarındaki artış olduğuna değinen Alpay, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimizce alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde, firmaların nakit akışının korunmasına yönelik ciddi adımlar atılıyor. TCMB'nin yaptığı indirimle birlikte politika faiz oranını yüzde 8,25 seviyesine çekmesi, piyasa beklentileriyle son derece uyumlu bir karar oldu. Geçtiğimiz sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişleme, piyasalar için zaruridir. Henüz geçtiğimiz yılın temmuz ayında yüzde 24 seviyesindeyken bugün itibariyle yüzde 8,25 seviyesine kadar gerileyen politika faizi, iş dünyası adına umut verici bir seyir izlemiştir."

Alpay, MÜSİAD olarak, TCMB'nin gelecek dönemde de piyasaların beklentileriyle uyumlu tavrını sürdürmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.