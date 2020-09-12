MÜSİAD Bursa Şubesinden sağlık çalışanlarına aşure ikramı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına aşure ikram etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde düzenlenen aşure dağıtım etkinliğine, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte başkan Alpay aşureleri sağlık çalışanlarına ikram etti.

Burada konuşan Alpay, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle tüm dünyayla birlikte ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli pay sağlık çalışanlarımızındır. Salgınla en ön saflarda, bütün fedakarlığıyla savaşan sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Aşurenin, paylaşmanın, beraberlik ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu aktaran Alpay, "Gece gündüz demeden koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onları bu zor süreçte biraz olsun mutlu edebildiysek, ağızlarını biraz olsun tatlandırabildiysek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Aşure ikramının ardından Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal'ı da ziyaret eden MÜSİAD Bursa Şubesi heyeti, başhekime başarı ve kolaylık diledi.